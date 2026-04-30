¿Boca va a Conmebol? La queja de Riquelme por un gesto que a él le costó la roja como jugador

Boca analiza protestar en Conmebol por un gesto que no se vio contra Bareiro

Boca Juniors planea elevar un reclamo a la Conmebol después de la expulsión de Adam Bareiro en la derrota por 1 a 0 ante Cruzeiro en Brasil por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En un hecho que no pasó para nada inadvertido en las redes ya que recordó lo vivido por Juan Román Riquelme en 2002 en un duelo ante Banfield en el Estadio Florencio Sola.

El "Torero" vio la roja tras conectarle un golpe a Fabián Santa Cruz después de que este último lo marque de una manera por demás desagradable, lo mismo que le pasó al delantero paraguayo. El primer tiempo estaba cerca de culminar en Belo Horizonte cuando el exhombre de River Plate intentó sacarse de encima a Christian de encima y se ganó la segunda amarilla por parte del árbitro uruguayo Esteban Ostojich, la cual resultó por demás polémica. En el caso de Román fue roja directa y aquel momento quedó en la historia.

El día que a Riquelme le sacaron roja directa en Boca por pegarle a un rival

El 28 de abril del 2002 en cancha de Banfield, Santa Cruz marcó al ídolo de una forma por demás grosera y este último se dio vuelta para pegarle. Fabián Madorrán, árbitro de aquel cotejo, no dudó en mostrarle la roja al oriundo de Don Torcuato que dejó a su equipo con 10 hombres con muchos minutos por delante en el partido. El "Taladro" ganó 1 a 0 y si bien Riquelme se quejó con el colegiado, no hubo manera de evitar lo que fue la primera expulsión en su carrera como futbolista.

"Yo miraba la pelota, era imposible sacársela a Riquelme. Quedaba lejos, ponía el brazo, te lo apoyaba en el pecho, la mantenía y la cubría con todo el cuerpo. Fue una roca. Uno lo ve tan finito y cuando vas al choque se te planta, era increíble. Te deja la pelota a dos metros tuyo", reveló el exvolante del elenco de zona sur en una entrevista en 2020. A su vez, contó que quedó marcado por esa acción que le "costó mantenerse en el fútbol de Primera". Igualmente se le abrieron las puertas en otros clubes y continuó jugando un tiempo más en el Ascenso.

La expulsión de Juan Román Riquelme tras el golpe a Fabián Santa Cruz

Qué fue de la vida de Fabián Santa Cruz tras la acción que derivó en la expulsión de Riquelme en Boca

Después de su paso por Banfield, el exmediocampista de hoy 46 años jugó en Gimnasia de Concepción, Chacarita, Sarmiento de Junín, Tiro Federal, Juventud Pergamino, Brown de Adrogué, Almagro y Argentino de Merlo. Una vez que colgó los botines trabajó de remisero, de playero en una estación de servicio, de camionero y fue empleado en una fábrica metalúrgica además de ser parte de una empresa de carpas grandes para eventos. En una nota a Infobae hace unos años, Santa Cruz reveló que giró por "un montón de oficios" y nunca encontró su lugar. "Es muy difícil dejar el fútbol. Hasta hoy no me puedo hallar", aseveró.