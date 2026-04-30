Otro golpe de Sadir al bolsillo de los trabajadores: aumenta el boleto del transporte de media distancia

El gobernador Carlos Sadir no tiene piedad con el bolsillo de los trabajadores jujeños, que recibirán el viernes 1° de Mayo con un nuevo aumento en el precio del boleto del colectivo. Las empresas de transporte aplicarán una suba del 3% en sus tarifas y afectará a todas las rutas que conectan la capital con la Quebrada, Puna, Ramal y los Valles.

El incremento autorizado por la Secretaría de Transporte provincial vuelve a encender el malestar de los usuarios, que señalan que el servicio no siempre acompaña con mejoras y que cada actualización tarifaria se siente con fuerza en el día a día, especialmente para quienes dependen del transporte público para trabajar o estudiar.

Este ajuste tarifario se da en un contexto de crisis en el sistema. Hace algunas semanas, la Cámara de Transporte de Jujuy emitió un comunicado donde alertó que más de 1.600 puestos laborales se encuentran en riesgo. La asociación gremial denunció la cesantía de 7 trabajadores de la empresa Santa Ana por protestar el pago de sueldos conforme a la escala correspondiente. Los empleados acusaron que la compañía los despidió el 31 de marzo, un día después de amenazarlos que quedarían en la calle si no retiraban la demanda judicial por las diferencias salariales.

Uno de los voceros de los trabajadores dijo que nunca "recibieron elementos de seguridad" para trabajar, tuvieron vacaciones mal pagas y que se los obligaba a pagar por repuestos rotos o si falla la instalación. Según detalló el medio Jujuy Al Momento, los empleados sostienen que no desean ser reincorporados debido a la prepotencia de la gerencia y solo exigen el pago de lo adeudado. En medio del conflicto, apuntaron contra la UTA local por no brindar su apoyo en este momento y señalaron que se registró una situación similar el año pasado con otro grupo de choferes cesanteados.

Mientras varias familias quedaron a la deriva por la decisión empresarial, el presidente de la entidad de Transporte provincial, Guillermo Ruíz, remarcó que las compañías comenzaron con la reducción de servicios, suprimen horarios y ponen en riesgo la continuidad de algunas líneas debido a la imposibilidad de cubrir erogaciones disparadas.

Las medidas adoptadas no son aisladas, sino que se enmarcan en un reclamo nacional de los empresarios por la quita de subsidios y el aumento de costos. A través de un comunicado, las cámaras empresarias del sector señalaron que la decisión responde al “aumento intempestivo del gasoil” y a la falta de actualización en los ingresos que perciben por operar el servicio. Según explicaron, la suba del combustible impactó de lleno en la estructura de costos, sin que exista una compensación por parte del Estado.

Aumento del transporte en Jujuy: los nuevos precios

Zona de Valles

El Carmen: $2.711

Carahunco: $2.998

San Antonio: $3.396

Perico: $3.523

Monterrico: $3.636

Las Pampitas: $4.082

Aeropuerto: $4.754

Puesto Viejo: $5.453

La Mendieta: $5.727

Aguas Calientes: $6.618

Yungas

San Pedro: $6.800

Chalicán: $9.000

Santa Clara: $9.400

Fraile Pintado: $10.200

Libertador Gral. San Martín: $11.600

Calilegua: $12.300

Caimancito: $14.100 ­

Yuto: $16.800

Palma Sola: $18.400

El Talar: $19.400



Quebrada y Puna