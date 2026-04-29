La esposa de Adam Bareiro atacó a Mariano Closs tras la roja en Boca: "¿Sos de River?"

La esposa de Bareiro atacó a Mariano Closs tras la roja en Boca: "¿Sos de River?"

La expulsión de Adam Bareiro en la derrota de Boca Juniors por 1 a 0 ante Cruzeiro en Brasil por la Copa Libertadores sigue generando repercusión y ahora quien rompió el silencio fue su esposa, Tamara Rojas. La Community Manager apuntó contra Mariano Closs por su opinión acerca de la acción que dejó afuera del partido al delantero paraguayo con pasado en River Plate. Por supuesto, el posteo de la joven no pasó para nada inadvertido ya que no perdonó al conductor de ESPN F12 por la televisión.

La esposa de Bareiro atacó a Mariano Closs en redes tras la expulsión del delantero en Boca

"Hay que dejar el club de lado, Mariano. ¿Sos hincha de River o periodista vos?", escribió Rojas en una story de Instagram en la que compartió un reel de otra cuenta. En la misma compararon los dichos del famoso relator durante el encuentro del "Xeneize" por el torneo continental con lo que dijo Juan Pablo Varsky de la misma jugada. Ante esta situación, realizó su furioso descargo con una publicación que trascendió rápidamente en las redes sociales.

"Hay un manotazo en la cara, en plena cara", esbozó Mariano Closs mientras la TV repetía la imagen de la infracción de Bareiro sobre el jugador de Cruzeiro que derivó en la amonestación. Por otro lado, el comentarista que trabaja junto a Pablo Giralt en Telefe lanzó: "El jugador de Cruzeiro se tira, justamente para lograr el objetivo de arrancarle la segunda amarilla. No me parece una acción de tarjeta amarilla. (Esteban) Ostojich está cerca. El árbitro compra la situación aún estando muy cerca".

El reel que compartió la esposa de Bareiro

Bareiro será baja en el próximo partido de la Libertadores y está en duda para el Apertura

Lo cierto es que el atacante se fue expulsado con el tiempo cumplido en el primer tiempo y condicionó al equipo de Claudio Úbeda para la segunda mitad. Para colmo, el dueño de casa se quedó con la victoria cerca del final y quedó como líder del Grupo D no por diferencia de gol, sino por duelos entre sí aunque ambos tienen seis puntos. De esta manera, Bareiro se perderá el próximo cotejo de Boca contra Barcelona de Ecuador en condición de visitante, clave para seguir sumando en su zona.

Un detalle no menor del delantero es que actualmente acumula cuatro amarillas en el campeonato local. A raíz de esto, si es amonestado contra Central Córdoba en Santiago del Estero se perdería los octavos de final del certamen. Ante esta situación, estará en manos del entrenador el hecho de darle o no rodaje en dicho compromiso corriendo el riesgo de que le saquen una amarilla que lo deje afuera del siguiente partido.

La segunda amarilla a Adam Bareiro que lo dejó afuera del duelo entre Boca y Cruzeiro en Brasil

El fixture de Boca en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores

Torneo Apertura - Fecha 9 (pendiente) - Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Boca Juniors - Sábado 2 de mayo a las 16.15.

- Sábado 2 de mayo a las 16.15. Copa Libertadores - Fecha 4 - Barcelona de Ecuador vs. Boca Juniors - martes 5 de mayo a las 21.00.

- martes 5 de mayo a las 21.00. Copa Libertadores - Fecha 5 - Boca Juniors vs. Cruzeiro de Brasil - martes 19 de mayo a las 21.30.

vs. Cruzeiro de Brasil - martes 19 de mayo a las 21.30. Copa Libertadores - Fecha 6 - Boca Juniors vs. Universidad Católica de Chile - jueves 28 de mayo a las 21.30.

Los números de Bareiro en Boca