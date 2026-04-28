La terrible denuncia que salpica al equipo de la serie Friends: "Eran situaciones desagradables"

La terrible denuncia que salpica al equipo de la serie Friends.

La querida serie Friends quedó en el ojo de la tormenta luego de una terrible declaración de la actriz Lisa Kudrow sobre el equipo de guionistas detrás del éxito que unió a generaciones. Las palabras de la intérprete que compuso a Phoebe Buffay durante 10 temporadas: "Se quedaban divagando sobre sus fantasías sexuales".

En una entrevista para The Times of London la actriz Lisa Kudrow reveló: "Sin duda, detrás de las cámaras se vivían situaciones bastante desagradables". Y ahondó en la polémica con los guionistas de Friends: "No hay que olvidar que grabábamos ante un público en directo de 400 personas, y si te equivocabas con una de las frases de los guionistas o no conseguías la reacción perfecta, podían decir cosas como: ¿Es que esta zorra no sabe leer? Ni siquiera lo intenta. Me ha fastidiado la frase", señaló.

La intérprete denunció además que, en la sala de guionistas, "los chicos se quedaban hasta tarde divagando sobre sus fantasías sexuales con Jennifer [Aniston] y Courteney [Cox]. Era intenso". A pesar de describir el trato que los guionistas podían dispensar al reparto como "brutal", Kudrow indicó que no le prestaba demasiada atención, ya que la mayor parte de comportamiento inapropiado se producía a puerta cerrada. "Oh, podía ser brutal, pero estos chicos -y allí había sobre todo hombres- se quedaban despiertos hasta las 3 de la madrugada intentando escribir el guion, así que mi actitud era: 'Digan lo que quieran de mí a mis espaldas, porque entonces no importa", explicó.

La demanda contra los guionistas de Friends

Según señala Variety, cabe decir que el comportamiento de los guionistas de Friends ya había sido expuesto años atrás, cuando Amaani Lyle, que trabajó como asistente en la sala de guionistas en 1999, denunció el ambiente, presentando una demanda contra Warner Bros Television. Lyle alegó que estos solían hacer comentarios sexuales y racistas de los que tenía que tomar nota. El caso llegó al Tribunal Supremo y se dictaminó que las bromas de este tipo entraban dentro de la libertad de expresión dentro del lugar de trabajo y no constituían acoso.