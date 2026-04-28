Cerca de las 22:50, una bola luminosa de color verde azulado cruzó el cielo y fue captada por cámaras de seguridad, celulares y observadores (Foto: redes sociales).

Una luz brillante atravesó el cielo este lunes por la noche y llamó la atención de vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. El fenómeno también pudo observarse en Uruguay y zonas aledañas, sorprendiendo a miles de personas cerca de las 23 horas.

Según reportaron usuarios en redes sociales, el evento fue visible durante unos segundos, pero fue suficiente para captar la atención de vecinos y especialistas. El hecho se volvió tendencia y las teorías sobre el fenómeno no faltaron.

Cerca de las 22:50, una bola luminosa de color verde azulado cruzó el cielo y fue captada por cámaras de seguridad, celulares y observadores que aportaron registro para determinar que se trataba de un bólido. El fenómeno pudo verse con claridad debido a las condiciones meteorológicas favorables y al tiempo despejado.

¿Qué es un bólido?

Un bólido es un tipo de meteoro especialmente luminoso que se produce cuando fragmentos de material espacial ingresan a gran velocidad en la atmósfera terrestre. Es decir que, es un fragmento extremadamente brillante de un meteoro que "explotó en la atmósfera debido a la gran velocidad y la fricción”, detalla la web del Observatorio Astronómico de Córdoba.

La explosión puede ser acompañada de un sonido estruendoso, además de dejar caer fragmentos que llegan a la Tierra como si fueran meteoritos. Sin embargo, hasta el momento no hay reportes de que se haya escuchado estruendo y tampoco se supo que hayan aparecido restos.

¿Cómo nace un bólido?

La fricción con el aire provoca que el objeto se caliente y se incinere. Dicho proceso, genera un destello intenso y una estela brillante. El objeto se quema debido al roce con los gases atmosféricos, donde la luminosidad indica que el fragmento posee un tamaño superior al de los meteoros comunes.

Por último, los bólidos no representan fenómenos extraordinarios dentro de la astronomía, ya que forman parte de un fenómeno natural relativamente frecuente que ocurre de manera esporádica, que duran apenas unos segundos debido a su alta velocidad.

Cuál es la diferencia entre un bólido y un meteorito

La ciencia establece claramente las diferencias técnicas sobre los siguientes cuerpos que se encuentran en el espacio:

Asteroide: cuerpo menor del sistema solar que frecuentemente gira alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter.

cuerpo menor del sistema solar que frecuentemente gira alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter. Meteoroide: cuerpo celeste desprendido de elementos de mayor tamaño, como pueden ser planetas o asteroides.

cuerpo celeste desprendido de elementos de mayor tamaño, como pueden ser planetas o asteroides. Meteoro: denominación que recibe la estrella fugaz cuando la gravedad terrestre atrae a un meteoroide y este atraviesa con éxito la atmósfera.

denominación que recibe la estrella fugaz cuando la gravedad terrestre atrae a un meteoroide y este atraviesa con éxito la atmósfera. Meteorito: nombre designado para el fragmento sólido únicamente si este logra llegar intacto a impactar sobre la superficie terrestre.

Según explica la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el bólido "atraviesa rápidamente la atmósfera con la apariencia de un globo inflamado y suele estallar y dividirse en pedazos". En este episodio en particular, la atmósfera actuó como escudo natural desintegrando el fragmento por completo antes de que pudiera generar daños en áreas urbanas.