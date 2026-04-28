La historia de amor de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: cómo se conocieron y el inicio de su noviazgo

El inicio de la relación entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se remonta a su participación en La tribuna de Guido, conducido por Guido Kaczka.

La relación entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña se convirtió en una de las más comentadas del mundo del streaming argentino. Entre proyectos compartidos, complicidad en pantalla y gestos en redes sociales, la pareja logró captar la atención del público y consolidar un vínculo que fue creciendo con el tiempo.

El primer encuentro entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

La historia entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña tuvo su primer capítulo el 5 de abril de 2018, en el programa La tribuna de Guido, conducido por Guido Kaczka en El Trece. En ese entonces, la bailarina se presentó junto a un grupo de artistas enmascarados que interpretaron una coreografía inspirada en La Casa de Papel.

Occhiato, que formaba parte del jurado, descubrió al final de la performance que una de las participantes era alguien a quien ya conocía de redes sociales. Ese primer cruce, breve pero significativo, marcó el inicio de una conexión que con el tiempo se fortalecería en distintos ámbitos profesionales.

El Bailando y el crecimiento de la relación

Un año después de ese encuentro, el destino volvió a cruzarlos en un contexto más cercano. Cuando Nico Occhiato fue convocado para participar en el Bailando por un sueño, tuvo en claro con quién quería compartir la pista. “Cuando me reuní con El Chato le dije: ‘yo sé con quién quiero bailar. Quiero bailar con esta chica’, y era ella”, recordó más tarde.

La dupla formada por Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña no tardó en destacarse dentro del certamen. Gala tras gala, lograron conquistar al jurado, al público y al propio Marcelo Tinelli con coreografías que combinaban técnica, carisma y una evidente conexión.

El recorrido culminó con la consagración como campeones, un logro que consolidó su vínculo profesional. Sin embargo, en ese momento ambos insistían en que solo los unía una amistad sólida, a pesar de los rumores que comenzaban a circular.

De la amistad al amor en el streaming

Tras su paso por el Bailando, la relación entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña continuó creciendo fuera de la pista. El conductor la convocó para formar parte de Nadie Dice Nada, el ciclo de streaming de LUZU, una decisión que evidenció la confianza y la admiración mutua.

En ese entonces, las circunstancias personales no permitían pensar en un romance. Mientras Occhiato se encontraba soltero, la bailarina estaba en pareja con Agus Franzoni. Aun así, la conexión entre ambos siguió fortaleciéndose a través del trabajo diario y la convivencia en el proyecto.

Su complicidad, tanto en el streaming como en redes sociales, se convirtió en uno de los aspectos más valorados por la audiencia

Con el tiempo, esa amistad evolucionó hacia un vínculo más profundo. La química que ya era visible en pantalla comenzó a trasladarse a la vida personal, dando paso a una historia de amor que finalmente se confirmó de manera oficial en enero de 2024.

El presente de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Hoy, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña atraviesan una etapa de gran exposición mediática. Su relación se refleja tanto en el streaming como en redes sociales, donde comparten momentos cotidianos, viajes y muestras de afecto que generan una fuerte respuesta del público.

La complicidad entre ambos se convirtió en una de las claves de su popularidad. En cada aparición conjunta, se destacan las risas, el apoyo mutuo y una conexión que trasciende lo profesional.

La historia, que comenzó con un encuentro casual en televisión y se consolidó con el paso de los años, es hoy una de las más queridas del ambiente artístico. El recorrido de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña demuestra cómo una amistad puede transformarse en una relación sólida, construida a partir de experiencias compartidas y un crecimiento en conjunto dentro y fuera de la pantalla.