Nico Occhiato no aguantó más y destruyó a Migue Granados: "Una boludez atómica"

Nico Occhiato le contestó a Migue Granados.

La guerra del streaming sumó un nuevo capítulo y, esta vez, ya no hubo espacio para la ironía elegante ni las indirectas. Nico Occhiato decidió cruzar el límite y responderle con todo a Migue Granados, en un ida y vuelta que cada vez se parece más a un clásico caliente del espectáculo.

¿Qué había dicho Migue Granados?

Todo arrancó cuando el conductor de OLGA pasó por el programa de Martín Cirio y reavivó una vieja polémica que nunca terminó de cerrarse. En medio de la charla, volvió a poner bajo la lupa el escándalo que rodeó a Marti Benza y deslizó una teoría que encendió la mecha: sugirió que el ataque que recibió en redes podría haber sido parte de una jugada armada.

“Para mí eso estuvo armado…”, dejó caer, sembrando dudas sobre lo que ocurrió en aquel momento. Y aunque no dio nombres directos, el mensaje tenía destinatario claro. En el mundo del streaming, esas cosas no pasan desapercibidas.

La respuesta de Nico Occhiato

La respuesta no tardó en llegar. Consultado en Intrusos, Occhiato eligió ir de frente y sin rodeos. “Fue una boludez”, disparó, marcando posición de entrada. Pero no se quedó ahí. Con el correr de la nota, el tono fue subiendo y terminó de dinamitar cualquier intento de bajarle el precio al conflicto.

“Eso de que desde acá se mandó gente a bardear me parece una boludez atómica”, insistió, dejando en claro que no solo rechaza la acusación, sino que también cuestiona la lógica detrás de esa teoría. Para él, lo que pasa en redes responde a dinámicas propias y no a operaciones orquestadas.

Incluso fue más allá y calificó la versión como una “conspiranoica rara”, apuntando directamente al planteo de Granados. En ese punto, ya no había espacio para la tibieza: el cruce estaba completamente desatado.

Pero el momento más picante llegó sobre el final. Porque lejos de cerrar con un tono conciliador, Occhiato aprovechó para recordar un episodio que lo marcó: la salida de un equipo completo de su proyecto en pleno auge. “Obvio que me enojé”, admitió, sin esconder lo que sintió en ese momento.

Y ahí remató con una frase que terminó de encender todo: “A los dos minutos me puse a armar otro programa… así que le recomiendo que se ponga a laburar también”. Un mensaje directo, sin filtro y con destinatario evidente.

El cruce no solo reaviva una rivalidad que viene creciendo hace tiempo, sino que también expone la tensión que existe entre dos de los proyectos más fuertes del streaming argentino. Luzu TV y OLGA ya no compiten solo por audiencia, sino también por relato.