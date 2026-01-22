Tenso momento en LUZU: Nico Occhiato hizo callar a Flor Jazmín en pleno programa

Tenso cruce entre Flor Jazmín y Nico Occhiato.

Un momento de tensión inesperada se vivió este jueves 22 de enero en Nadie Dice Nada, el programa insignia de LUZU TV, cuando Nico Occhiato interrumpió en vivo a Flor Jazmín Peña y le pidió de manera tajante que no continuara con una anécdota personal. La escena no pasó desapercibida para la audiencia y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Todo ocurrió mientras el ciclo avanzaba con el clima distendido habitual. Flor Jazmín tomó la palabra para contar una situación cotidiana: estaba relatando que había estado tomando mate con uno de los productores del programa y su novia. Sin embargo, antes de que pudiera desarrollar la historia, Occhiato la frenó en seco con una advertencia que sorprendió a todos.

Nico Occhiato le hizo una advertencia a Flor Jazmín

“No sé si lo que vas a contar está bien. Te estamos cuidando a vos”, lanzó el conductor, con un tono serio que contrastó con el espíritu relajado del programa.

La intervención no fue aislada. A un costado del estudio, Momi Giardina acompañó la postura de Occhiato con gestos de aprobación, mientras que Marcos Giles también se alineó con el conductor y respaldó la decisión de no avanzar con el relato. La situación dejó expuesta una incomodidad creciente en la mesa.

Lejos de retroceder, Flor Jazmín se mostró visiblemente molesta por el freno en vivo. “Lo voy a contar, tampoco es tan grave”, respondió, intentando retomar la palabra. Pero Nico volvió a insistir con una negativa firme, lo que terminó de tensar el clima.

Flor Jazmín se molestó por esa situación

La reacción de la bailarina y conductora no tardó en llegar. Con evidente fastidio, cerró el intercambio con una frase que resonó fuerte tanto en el estudio como entre los oyentes: “No me dejan ser”. El comentario dejó flotando un silencio incómodo y marcó un quiebre momentáneo en la dinámica del programa.

Flor Jazmín se molestó porque la callaron.

El episodio no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron la escena como un gesto de sobreprotección por parte de Occhiato, mientras otros cuestionaron la exposición pública del desacuerdo entre ambos, teniendo en cuenta que además de compañeros de trabajo son pareja.

Si bien el programa continuó con normalidad, el cruce dejó en evidencia que incluso en los espacios más aceitados del streaming pueden surgir roces en vivo. En LUZU, donde la espontaneidad es parte del ADN, este tenso ida y vuelta entre Nico Occhiato y Flor Jazmín abrió el debate sobre los límites entre el cuidado, la censura y la libertad al aire.