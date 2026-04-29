¿Los Rolling Stones llegan a la Argentina en 2026? Todo lo que se sabe hasta ahora

Los Rolling Stones y un guiño a los argentinos.

Los Rolling Stones son las leyendas vivientes del rock n´roll. Una banda nacida a comienzos de los sesenta a la que el paso del tiempo no parece detenerla. Y a pesar de haber sufrido un golpe muy duro para el grupo como fue la muerte de su baterista Charlie Watts en 2021, siguieron de pie dando lo mejor de ellos en cada show, con canciones que se volvieron clásicos y están instaladas en la memoria popular.

Y con la Argentina los une una conexión muy especial, que nace de su primera presentación en estas tierras por el año 1995 y que tiene sin dudas un fuerte arraigo cultural y musical. Basta con pensar en la cultura "rolinga" y en las bandas que han tomado mucho de su legado, como los Ratones Paranoicos, Viejas Locas o La 25, entre tantas otras. Por lo que hay un público ilusionado con verlos una vez más en Buenos Aires.

Qué se sabe sobre la chance de Los Rolling Stones en Argentina

En las últimas horas la banda hizo un curioso posteo en el que recordó su última visita a la Argentina. Fue un recorte de su presentación en 2016 en el Estadio Único de La Plata, cuando tocaron Paint It Black, acompañado de una dedicatoria. "Siempre tuvimos una conexión especial con la Argentina, la energía del público es como ninguna otra", expresaron en su cuenta oficial en las redes sociales.

La publicación se da en medio de fuertes versiones que indican que el grupo está cerrando los detalles de "The Tour", su nueva gira para este 2026. En el último fin de semana la banda realizó una campaña publicitaria en Manchester, Varsovia, Australia, Francia y otros puntos del mundo con carteles que repiten la frase "Foreing Tongues", que hace referencia al título del próximo disco. Y está previsto que sea lanzado a la venta el 10 de julio.

El cartel de Lenguas Extranjeras, lo nuevo de Los Rolling Stones.

Además, el periodista Gustavo Méndez en su programa radial Los del Abasto anunció que los Rolling Stones van a pasar por Buenos Aires y tienen planeado realizar "cinco fechas en el estadio de River Plate". En este sentido, también se mencionó la reserva de fechas en el estadio Monumental entre el 31 de octubre y el 15 de noviembre de este año. Todo lleva a pensar que el reencuentro entre los Rolling Stones y Argentina se dará pronto.

Las presentaciones de Los Rolling Stones en Argentina

Los Rolling Stones estuvieron en Argentina en 1995, 1998, 2006 y 2016. La primera por el Voodoo Lounge Tour con cinco River, la segunda por Bridges to Babylon Tour, también con cinco visitas al Monumental, luego en A Bigger Band Tour con dos River y por último en el Único de La Plata, donde hicieron su última visita hasta la fecha.