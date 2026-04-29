Los 6 mejores reproductores gratis de video para tu Android

Fuente: Blog de Uptodown.

El criterio de selección es claro: aplicaciones gratuitas, sin anuncios, compatibles con los formatos más comunes —MP4, MKV, AVI, MOV— y con funciones que las diferencian del reproductor básico del sistema. Algunas ofrecen versiones premium opcionales, pero sus funciones de reproducción son completamente gratuitas.

1. VLC Media Player

El rey indiscutido de los reproductores multimedia y el punto de partida obligado de cualquier lista. VLC es software libre y de código abierto, soporta múltiples sistemas operativos y permite transmitir archivos de audio y video, además de reproducir archivos guardados en el almacenamiento local. Su soporte de formatos es amplísimo: MKV, MP4, AVI, MOV, FLAC y prácticamente cualquier cosa que le tires. Ofrece funciones modernas como rotación automática, subtítulos, ajustes de relación de aspecto, controles de volumen basados en gestos, modo día-noche, interfaz para Android TV y listas de reproducción. Sin publicidad, sin costo, sin condiciones.

2. MX Player

El favorito histórico de los usuarios de Android para reproducir video local. MX Player es conocido por su decodificación por hardware que permite reproducir videos de alta resolución sin que el celular se caliente ni pierda fluidez. Soporta subtítulos en múltiples formatos, incluyendo .srt y .ass, con opciones de personalización de fuente, tamaño y color. La versión gratuita incluye publicidad solo en la sección de contenido en streaming, pero la reproducción de archivos locales es completamente libre de anuncios.

3. Nova Video Player

Una alternativa limpia y minimalista basada en el clásico Archos Video Player. Gratuito, libre y sin publicidad, ofrece una gran experiencia de visualización de videos. Basada en el reproductor Archos, el autor le añadió más funciones, aunque sigue destacando por su simplicidad y facilidad de uso. Ideal para quienes buscan algo funcional sin curva de aprendizaje.

4. PlayerXtreme

Una opción versátil que va más allá del archivo local. Es compatible con Chromecast, la transmisión por URL, conexiones a servidores privados, reproducción de música desde la nube y subtítulos. Ofrece la creación de listas de reproducción y una interfaz que posibilita todo tipo de ajustes de visualización. Sus funciones premium como recorte de video o conversión a MP3 son pagas, pero la reproducción de video es completamente gratuita.

5. Kodi

La opción más potente de la lista, pensada para el usuario que quiere un centro multimedia completo. Kodi no es solo un reproductor: es una plataforma de entretenimiento que organiza videos, música, fotos y podcasts en una interfaz unificada. Compatible con casi todos los formatos y con soporte para complementos que amplían sus funciones, es especialmente útil para quienes tienen una biblioteca grande de contenido local o quieren usar el celular como control remoto del televisor.

6. Just Player

El reproductor más simple de la lista, ideal para quienes solo quieren darle play a un archivo sin configurar nada. Interfaz limpia, soporte para los formatos más comunes, gestión básica de subtítulos y sin publicidad. No tiene funciones avanzadas, y eso es exactamente su punto fuerte: arranca rápido, reproduce bien y no molesta. Perfecto para quienes el reproductor nativo les quedó chico, pero no necesitan un VLC completo.