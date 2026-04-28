Apuntan contra el psicólogo de Maradona: “Le dio una medicación contraindicada"

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este martes testimonios de alto voltaje. Antes de que comenzara la audiencia, Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda (expareja del Diez y madre de Dieguito Fernando), lanzó una acusación directa contra el psicólogo imputado Carlos Díaz. Según el letrado, el profesional le habría administrado a Maradona una medicación contraindicada para personas que sufrieron un infarto.

“Esa medicación en el prospecto dice que para aquellas personas que tuvieron un infarto está expresamente prohibido. Le dieron eso y las cuestiones que ocasionaba eran lo que ustedes vieron, la hinchazón, la retención de líquido y todo lo demás”, declaró el letrado frente a los tribunales de San Isidro.

Además, Baudry cuestionó la estrategia de las defensas que intentaron instalar que el Diez murió por “abandono de su familia”. Recordó que primero quisieron culpar a Diego mismo, luego a la enfermera Daiana Madrid, después a Dalma y Gianinna, y finalmente volvieron a señalar a las hijas. “Todos sabemos que no tienen responsabilidad, no son médicas”, sentenció.

Rita Maradona: "Lo vi bien, estaba convaleciente"

La primera en declarar fue Rita Maradona, hermana del exfutbolista. Con respuestas escuetas, recordó la última vez que lo vio con vida: “Lo vi en la casa de Tigre donde fallece. Lo vi conversando y después me fui a mi casa. Lo vi bien, estaba convaleciente de una operación, pero bien”. Sin embargo, cuando le preguntaron cómo se enteró de la muerte, su respuesta fue contundente: “Me llamó un periodista”.

Rita también se refirió a la internación domiciliaria. Dijo que fueron sus sobrinas Dalma, Gianinna y Jana quienes decidieron ese esquema. “Las chicas nos dijeron que ellas iban a encargarse de eso porque ya eran grandes”, afirmó, desligándose de cualquier responsabilidad. Aunque definió a Leopoldo Luque como el médico de su hermano, aclaró que las hijas pedían un clínico para la rehabilitación porque el principal imputado era neurocirujano.

Visiblemente emocionada, expresó: “Se vive con mucha tristeza, extrañándolo todo el día; tengo una hermana que todavía no se repone. Yo sigo adelante, pero es una pérdida tremenda”.

El forense y el cruce entre abogados

Luego de la declaración de Rita, dio su testimonio Gerardo Vergara, comisario mayor de la Policía Científica. En 2020, era delegado departamental de San Isidro y participó en el operativo posterior a la muerte. Contó que acudió dos veces a la casa: el día del hecho solo colaboró para retirar el cuerpo, y una semana después volvió para hacer una planimetría, una video filmación y fotografías. Describió la vivienda como “una casa normal de dos plantas”, con un inodoro portátil en la habitación donde estaba Diego.

Por la tarde, se espera la declaración de Verónica Ojeda, quien ya había testificado en el juicio nulo de 2025. También ampliará su indagatoria el psicólogo imputado Carlos Díaz, uno de los siete acusados y señalado por la familia de Maradona como responsable de aislar al Diez en sus últimos días. Claudia y Ana Maradona, otras dos hermanas, acompañaron a Rita en la sala, en un clima de tensión con las hijas de Diego.

El juicio sigue su curso. Las miradas están puestas en lo que pueda aportar Ojeda y, sobre todo, en la defensa que esgrimirá Díaz ante una acusación que se vuelve más pesada cada día.