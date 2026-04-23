El neurocirujano Leopoldo Luque, acusado de homicidio simple con dolo eventual en el juicio por la muerte de Diego Maradona, mostró chats y aseguró que Gianinna y Jana prohibían que Verónica Ojeda, su expareja, visitaran al astro futbolístico en la Clínica Olivos. En su nueva declaración en la causa, aseguró que fue la familia del exjugador quien "no lo dejó" operarlo de su hematoma subdural y que tampoco querían "tantos médicos" cerca suyo.

Se trata de la cuarta vez que declara Luque en el juicio, que se lleva adelante desde la semana pasada en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Al iniciar su descargo, aseguró que Gianinna reconoció que su padre estaba "lúcido".

"Descartaron la posibilidad de judicializarlo porque el paciente estaba orientado en tiempo y espacio" entre el 3 y el 11 de noviembre, cuando permaneció internado en la Clínica Olivos tras ser operado de un hematoma subdural. "Diego se negaba a ir a una clínica psiquiátrica", agregó.

Según Noticias Argentinas, el médico "pidió disculpas" por los comentarios desafortunados hacia las hijas de Maradona y rechazó la supuesta "manipulación" hacia ellas. "En la internación en Olivos, empezaron a surgir opciones de internación. El martes quedó claro, con la declaración de Gianinna, que el paciente estaba lúcido tras el alta. Estaba orientado en tiempo y espacio", sostuvo.

En otro pasaje, Luque aseguró que "Maradona no era fácil de lidiar y sus familiares tampoco". "Pido disculpas por los comentarios peyorativos, pero descarto que haya habido una manipulación en beneficio para una persona que no sea Diego Maradona", indicó el médico, según trascendió.

Y planteó: "Había mucho conflicto familiar. Dalma y Gianinna no querían que entrara Verónica Ojeda a la clínica". "Dalma fue la que pidió que no le pongamos tantos médicos", añadió.

Además, Luque consideró como "una locura" que la familia de Maradona crea que él podía "prever" la muerte de Maradona.

Qué había dicho Gianinna

Hace dos días, la hija de Maradona declaró ante los jueces del Tribunal y definió a Luque como un gran "manipulador". Las palabras de la tercera hija del astro fueron contundentes: "Luque me decía que yo le caía mejor que mi hermana. Me prometía que iba a ir todos los días a ver a mi papá".

Gianinna aseguró que no sabía sobre la existencia de unos audios enviados por Maxi Pomargo, ex seguridad de Diego. En estos mensajes, que fueron exhibidos ante los jueces, se hablaba despectivamente no solo del campeón mundial sino que, además, también se criticaba a las hijas del Diez.

"Es el rey de la manipulación. Un gran actor. La manipulación fue absoluta. Me siento una boluda", expresó Gianinna. También dijo que Luque buscaba "hacérceles el amigo" para que confiaran en él y creyeran que era el "mejor" médico para su padre.