El logotipo del Departamento de Justicia de Estados Unidos se puede ver en la sede del Departamento de Justicia en Washington.

El ​Departamento de Justicia solicitó el lunes por la noche a un juez federal que desestimara una demanda que ha obstaculizado los planes del presidente Donald Trump ‌de construir un salón de baile ‌en la Casa Blanca, alegando que sus detractores "padecen el síndrome de trastorno por Trump" y que un supuesto intento de asesinato contra el presidente demuestra que es necesario.

En un escrito judicial de nueve páginas, los responsables del Departamento de Justicia afirmaron que el ataque frustrado del sábado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca demostraba por qué es necesario un salón de baile en la Casa Blanca ​por motivos de seguridad ⁠nacional.

"Si cualquier otro presidente hubiera tenido la capacidad, la visión de futuro o el ‌talento necesarios para construir este salón de baile, que será una ⁠de las estructuras más grandes, seguras y protegidas ⁠de su tipo en todo el mundo, nunca habría habido una demanda", afirmaron los responsables del Departamento de Justicia en el escrito judicial.

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"Pero, dado que se trata de DONALD J. ⁠TRUMP, un promotor inmobiliario de gran éxito que posee habilidades que otros ​no tienen, especialmente aquellos que ocupan el cargo de presidente, ‌se ha presentado esta demanda frívola y carente ‌de fundamento".

El escrito afirma que el grupo conservacionista que está detrás de la ⁠demanda es "muy perjudicial para nuestro país", padece el "SÍNDROME DE TRASTORNO POR TRUMP" y "está representado por el abogado de Barack Hussein Obama".

El escrito solicitaba al juez federal de distrito Richard Leon que desestimara la demanda contra el proyecto del salón de baile presentada por ​el National ‌Trust for Historic Preservation, una organización sin ánimo de lucro constituida por el Congreso.

Leon, un juez designado por George W. Bush con sede en Washington, declaró a principios de este mes que estaba de acuerdo con la organización sin ánimo de lucro en que Trump carecía de autoridad legal para ⁠construir el salón de baile sin la aprobación del Congreso.

Leon dictó una orden judicial que detuvo "la construcción en superficie del salón de baile previsto", pero su orden fue rápidamente suspendida por un tribunal de apelación, por lo que la construcción ha continuado por el momento.

El escrito judicial suscitó críticas por parte de algunos expertos jurídicos, quienes señalaron que parecía reflejar el tono característico y el uso de mayúsculas que Trump lleva tiempo empleando en sus publicaciones en ‌las redes sociales.

"Mi cliente me obligó a escribirlo así, no es una excusa para el lenguaje inapropiado en un escrito judicial, ya sea que tu cliente sea un ciudadano particular o el presidente de los Estados Unidos", afirmó Thomas Berry, abogado del instituto libertario Cato Institute, en X.

El National Trust for Historic Preservation declaró el lunes que no retiraría su ‌demanda, a pesar de la petición del Departamento de Justicia.

"No tenemos intención de desistir voluntariamente de nuestra demanda, que no pone en peligro a nadie y que pide respetuosamente a la Administración ‌que cumpla la ley", ⁠afirmó en un comunicado Carol Quillen, directora del fideicomiso.

El hombre acusado de abrir fuego en el lugar donde se celebraba una cena en ​Washington a la que asistía Trump fue acusado el lunes de intento de asesinato del presidente de Estados Unidos y podría enfrentarse a cadena perpetua si es declarado culpable.

(Reportaje de Jan Wolfe; edición de David Bario y Edward Tobin, Editado en español por Juana Casas)