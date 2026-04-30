Cómo era de joven Jorge "Turco" Asís: las fotos del histórico periodista

Jorge Asís nació en el seno de una familia de raíces inmigrantes sirio-ortodoxas, un rasgo que marcó profundamente su identidad.

El nombre de Jorge "Turco" Asís vuelve a generar interés en la escena pública argentina, no solo por sus opiniones políticas, sino también por su extensa trayectoria como escritor y periodista. Su juventud, marcada por la literatura, la militancia y el contexto social de la época, resulta clave para entender su perfil actual.

Los orígenes familiares del Turco Asís

Jorge Asís, conocido popularmente como Turco Asís, nació en una familia de raíces inmigrantes. Sus padres, Francisca Asís y Jorge Zaín, eran hijos de sirianos ortodoxos provenientes de regiones como Homs y Damasco. Ese trasfondo cultural tuvo una fuerte influencia en su identidad y en su mirada sobre la sociedad.

Durante su juventud, creció en un entorno donde convivían el trabajo y las historias familiares atravesadas por la inmigración. Su padre, comerciante, inspiró incluso uno de sus personajes literarios más recordados: Don Abdel Salim, figura que refleja ese universo cultural.

Juventud, militancia y primeros pasos literarios

Durante su juventud, el Turco Asís combinó inquietudes intelectuales con una breve militancia política vinculada al comunismo

La etapa juvenil de Turco Asís estuvo marcada por la inquietud intelectual y la exploración política. En sus primeros años, transitó una breve militancia comunista, experiencia que luego quedaría plasmada en su obra. Esa etapa, según se describe en su primer libro de cuentos, combinaba la vida de barrio con el descubrimiento de la literatura.

En 1971 publicó “De cómo los comunistas se comen a los niños”, su debut editorial, donde ya se vislumbraba un estilo provocador y crítico. En la contratapa, el escritor Carlos Marcucci lo definía como alguien que “intenta dejar testimonio”, destacando su mirada incisiva sobre el contexto ideológico de la época.

Además de escribir, también incursionó en el cine. En 1973 participó como actor en la película La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro, dirigida por Nicolás Sarquís. Esta experiencia artística complementó su perfil multifacético en sus años más jóvenes.

Jorge "Turco" Asís, de joven, en una entrevista. Crédito: captura de pantalla de un video de Archivo Prisma.

El salto a la fama con Flores robadas en los jardines de Quilmes

El reconocimiento masivo llegó en 1980 con la publicación de Flores robadas en los jardines de Quilmes. La obra se convirtió en un fenómeno editorial, con más de 350 mil ejemplares vendidos, y posicionó a Turco Asís como una figura central en la literatura latinoamericana.

La novela, dedicada a Haroldo Conti, fue publicada en plena dictadura militar, lo que generó repercusiones tanto literarias como políticas. Su éxito derivó en una adaptación cinematográfica en 1985, dirigida por Antonio Ottone.

Sin embargo, la notoriedad también tuvo consecuencias: el escritor quedó bajo la mirada del régimen militar y debió exiliarse. Recién en 1984 regresó a la Argentina, en el inicio del proceso democrático.

Del periodismo a la política: la evolución del Turco Asís

Con el paso de los años, Turco Asís amplió su campo de acción hacia la política y la gestión pública. Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, se desempeñó como embajador argentino ante la Unesco entre 1989 y 1994, y luego asumió como secretario de Cultura de la Nación.

Más adelante, ocupó el cargo de embajador en Portugal entre 1997 y 1999. Su carrera política también incluyó una candidatura a vicepresidente en 2007, acompañando a Jorge Sobisch.

En paralelo, consolidó su perfil como analista. En 2005 creó el portal “Jorge Asís Digital”, donde publica columnas y crónicas de actualidad política. El sitio fue reconocido en 2017 con el Premio Konex en la categoría de Emprendimientos Digitales.

Un perfil vigente y polémico

El reconocimiento masivo llegó en 1980 con la publicación de Flores robadas en los jardines de Quilmes, una novela que se convirtió en un fenómeno editorial.

En la actualidad, Turco Asís continúa siendo una voz influyente en el análisis político argentino. Sus recientes editoriales, como las publicadas en el diario Perfil, reflejan una mirada crítica sobre el escenario actual.

Entre sus definiciones más resonantes, cuestionó al gobierno de Javier Milei al señalar que no representa una ruptura, sino una continuidad en la lógica de poder. También trazó comparaciones con el ciclo político de Néstor Kirchner, destacando diferencias en el modo de conducción.

La figura de Turco Asís, forjada desde su juventud entre libros, política y experiencias personales, mantiene vigencia en el debate público, combinando provocación, análisis y una trayectoria que atraviesa décadas de historia argentina.