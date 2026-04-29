Guerra de EEUU en Irán ha costado 25.000 millones de dólares, dice responsable del Pentágono

Varias personas pasan junto a una valla publicitaria con un diseño gráfico sobre el estrecho de Ormuz en un edificio de Teherán.

​La guerra de Estados Unidos en Irán ha costado hasta ahora 25.000 millones de dólares, dijo el miércoles ‌un alto cargo del ‌Pentágono, lo que supone la primera estimación oficial del costo militar del conflicto.

Esto ocurre a seis meses de las elecciones legislativas, en las que los republicanos del presidente Donald Trump podrían enfrentarse a una dura batalla para mantener su mayoría en la Cámara de Representantes.

Los demócratas ​gozan de gran ⁠popularidad en las encuestas de opinión gracias al intento ‌de vincular la impopular guerra de Irán ⁠con el costo de la ⁠vida.

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Jules Hurst, que desempeña las funciones de contralor, dijo a los legisladores del Comité de Servicios Armados de la Cámara ⁠de Representantes que la mayor parte de ese ​dinero se destinó a municiones.

Hurst no ‌detalló si la estimación tenía en ‌cuenta los costos previstos para la reconstrucción y reparación ⁠de las infraestructuras de las bases en Oriente Medio dañadas durante el conflicto.

Adam Smith, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de ​Representantes, respondió ‌a Hurst: "Me alegro de que haya respondido a esa pregunta. Porque llevamos mucho tiempo preguntando y nadie nos ha dado la cifra".

Estados Unidos comenzó a atacar Irán el 28 de febrero y ⁠ambas partes mantienen actualmente un frágil alto el fuego. El Pentágono ha desplegado decenas de miles de efectivos más en Oriente Medio, lo que incluye el mantenimiento de tres portaaviones en la región.

Trece soldados estadounidenses han perdido la vida en el conflicto y cientos han resultado heridos.

Las interrupciones en ‌los envíos de petróleo y gas natural desde que comenzó la guerra han provocado un alza de los precios de la gasolina y de productos agrícolas como los fertilizantes en Estados Unidos, sumándose a la larga lista de ‌otros altos precios de bienes de consumo.

La popularidad de Trump se ha visto muy afectada desde el inicio de la ‌guerra. Solo el ⁠34% de los estadounidenses aprueba el conflicto, frente al 36% de mediados de abril ​y el 38% de mediados de marzo, según una reciente encuesta de Reuters/Ipsos.

Con información de Reuters