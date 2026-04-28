A espaldas de Tini: una figura de Telefe aseguró que Rodrigo De Paul "le escribe a una amiga": "Hay capturas"

El comentario que encendió las alarmas.

La mediática Catalina Gorostidi, exparticipante de Gran Hermano generó una gran repercusión dentro del mundo del espectáculo argentino. En el programa de streaming All Access (DGO), habló sin filtros sobre Rodrigo De Paul y apuntó directamente contra el comportamiento del jugador en redes sociales, al asegurar que suele escribirse por mensajes privados con distintas mujeres.

Todo comenzó durante una charla en el programa, cuando Catalina lanzó un comentario que sorprendió tanto al conductor como a los panelistas presentes. “Que De Paul deje de mandar mensajitos…”, dijo en vivo, provocando un inmediato clima de tensión en el estudio. Frente a la reacción del conductor, “Tucu” López, y del resto del equipo, la ex Gran Hermano decidió profundizar en sus declaraciones.

“Lo digo porque lo sé de primera fuente: le escribe a una amiga mía. Así que, De Paul, ojo. Hay capturas de todo”, afirmó Gorostidi. “A mí no me mandó, eh”, aclaró de manera inmediata. “Todo el mundo lo sabe. La gente de la Selección manda mensajes por Instagram a las demás”, aseguró, generalizando su comentario sobre algunos integrantes del ámbito deportivo.

Yanina Latorre contra Cata Gorostidi

En medio del escándalo, Yanina Latorre habló sobre el comentario que hizo Gorostidi y apuntó siin filtró sobre la ex Gran Hermano. “Punto 1: si vas a contar algo, contalo con nombre y apellido, y andá derecho, con pruebas. Porque vos no sabés qué le generás a De Paul y Tini. Si lo hacés por dos minutos de cámara sos flor de pelotuda y boluda, porque te estás metiendo con Tini Stoessel que tiene el fandom más grande de Twitter y con De Paul campeón del mundo que va al Mundial. El ABC de la gente con la que no te tenés que meter”, siguió en su descargo sobre las supuestas infidelidades de De Paul a Tini.