Pedido de captura para una docente que se hizo pasar por una médica y atendía en hospitales: firmó 9 actas de defunción

Un escándalo envuelve al sistema de salud de la provincia del Chaco. La Policía activó un pedido de captura para Lidia Mabel Ojeda (43), una docente de plástica que utilizó la matrícula de un médico del ámbito privado para trabajar en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, además de haber cumplido funciones en Presidencia Roque Sáenz Peña y otras localidades.

La denuncia fue radicada el pasado miércoles en la Comisaría de Machagai por el Director de la Región Sanitaria 2, Orlando Di Nubila, luego de confirmar la irregularidad en el Ministerio de Salud Pública. Ojeda llegó a firmar recetas, diagnósticos e incluso al menos nueve certificados de defunción, lo que agravó la preocupación de las autoridades sanitarias, según publicó Filonews.

Di Nubila explicó que la mujer fue “contratada para realizar una guardia activa, pero que el resto del personal se dio cuenta que le faltaba mucha capacitación”. Uno de los episodios que encendió las alarmas ocurrió durante la Copa Indunor de vóley, cuando se registraron incidentes en el evento deportivo. Según relataron enfermeras, debieron intervenir ellas mismas para realizar suturas porque Ojeda no sabía cómo proceder.

En declaraciones para Diario Chaco, el director del hospital recordó que, días antes, durante una recorrida de Región Sanitaria, “una enfermera le marcó los puntos porque veía muchas falencias”.Las dudas se sembraron y tiempo después comprobaron que el DNI de la mujer no coincidía con la matrícula utilizada, por lo que se realizó la denuncia penal.

Según el mismo portal local, el director sostuvo que la sospechosa habría estado empleando la matrícula ajena desde agosto del año pasado y que “aparece incluso en los cronogramas de guardia de febrero, marzo, ahora de abril obviamente, hasta ahora que desapareció y no la encuentran”. En ese sentido, el director recalcó: “Atendió a personas que luego fallecieron en la localidad de Quitilipi en diciembre del año pasado”.

Allanamientos e investigación en curso: la "falsa médica" escapó

Cuando el caso comenzó a tomar estado público y se le exigió presentar sus títulos originales, Ojeda desapareció. La Justicia ordenó allanamientos en distintos domicilios, incluso en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde se secuestraron insumos médicos y otros elementos relevantes para la causa

Actualmente, las fuerzas de seguridad chaqueñas mantienen una orden de captura activa. Según el fiscal Gustavo Valero, la "falsa médica" se habría ido de su casa semanas atrás.

Valero relató que “se encontraban los hijos de la mujer” durante el allanamiento y aclaró que la Justicia deberá investigar cómo era el contrato. “Aprantemente ella solo intervenía los fines de semana, pero vamos a tener que ver en otra causa cómo era el sistema de contrabando”, indicó el fiscal.

Durante el procedimiento, los agentes incautaron insumos médicos como agujas hipodérmicas, bisturíes, jeringas, sondas urinarias, uniformes de enfermería y chaquetas médicas. Además, hallaron documentación relacionada con pacientes y fragmentos quemados de papeles, entre ellos un sello del Ministerio de Salud Pública del Hospital Dr. Emilio F. Rodríguez de Quitilipi.

La causa quedó caratulada como ejercicio ilegal de la medicina y usurpación de título. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, bajo la dirección del Dr. Marcelo Soto, quien dispuso avanzar con las medidas legales correspondientes. La norma contempla penas de prisión de entre 1 y 3 años para quienes usurpen títulos o ejerzan profesiones sin autorización legal.