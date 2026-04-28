PSG vs. Bayern Munich por Champions League: hora, TV en vivo, streaming y formaciones

El Paris Saint-Germain recibirá al Bayern Munich este martes en el Parc des Princes para disputar la ida de las semifinales de la UEFA Champions League. Los dirigidos por Luis Enrique llegan entonados con una racha de cuatro victorias consecutivas en el torneo continental, en las que anotaron 12 goles, y buscarán venganza ante un Bayern que los venció 2-1 en París durante la fase de grupos. Los bávaros, recién consagrados campeones de la Bundesliga, presentan una racha aún más impresionante con nueve triunfos consecutivos en todas las competiciones y siete en Champions League.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan PSG y Bayern Munich, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan PSG y Bayern Munich?

El partido entre PSG y Bayern Munich por la ida de las semifinales de la Champions League se jugará este martes 28 de abril, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el estadio Parc des Princes de París. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ Premium, Telecentro Play y Personal Flow.

Los parisinos llegan a este compromiso en un gran momento en la Champions League, acumulando cuatro victorias consecutivas en el torneo continental. Les Parisiens eliminaron al Chelsea y al Liverpool en su camino a esta instancia, anotando la impresionante cifra de 12 goles en esos cuatro encuentros. En los cuartos de final, el PSG hizo valer su jerarquía ante los Reds al imponerse 4-0 en el marcador global, con triunfos por 2-0 tanto en la ida como en la vuelta, donde Ousmane Dembélé firmó un doblete en Anfield.

Este partido representa una oportunidad histórica para el conjunto francés, ya que con una victoria alcanzarían las 100 triunfos en la Champions League, convirtiéndose en el primer club de su país en lograr esa marca. Curiosamente, la primera victoria del PSG en el torneo en su formato actual fue precisamente ante el Bayern Munich en la fase de grupos de la temporada 1994-95. Además, esta será la tercera semifinal consecutiva para los campeones vigentes, un hito que ningún otro equipo francés había conseguido antes.

En el frente doméstico, el PSG lidera la Ligue 1 con seis puntos de ventaja sobre su escolta faltando cuatro fechas para el final. Tras un tropiezo ante el Lyon (derrota 2-1), los dirigidos por Luis Enrique recuperaron el rumbo con victorias consecutivas por 3-0 ante Nantes y Angers, demostrando que el objetivo de defender el título local sigue firme mientras intentan repetir la corona continental.

Por su parte, el Bayern Munich llega a este duelo como reciente campeón de la Bundesliga, título que conquistaron el pasado 19 de abril tras vencer 4-2 al Stuttgart. Las celebraciones de los bávaros fueron discretas en comparación con años anteriores, evidenciando que para este club los campeonatos domésticos son parte de la rutina, mientras que el objetivo principal pasa por recuperar la Champions League que no ganan desde 2020.

El conjunto dirigido por Vincent Kompany presenta números demoledores en su camino a las semifinales: siete victorias consecutivas en la Champions League y nueve triunfos seguidos en todas las competiciones. Los alemanes eliminaron al Real Madrid en los cuartos de final con marcadores de 2-1 y 4-3, demostrando tanto capacidad defensiva como contundencia ofensiva. Harry Kane ha sido fundamental en esta campaña, acumulando 53 goles en la temporada y buscando anotar por sexto partido consecutivo en el torneo continental.

El historial reciente favorece claramente al Bayern, que ha ganado cinco de los últimos seis enfrentamientos contra el PSG, incluido el triunfo por 2-1 en el Parc des Princes durante la fase de grupos de esta misma edición de la Champions League en noviembre. Sin embargo, los bávaros cargan con una estadística preocupante: han perdido sus últimas cinco semifinales a doble partido en Champions League desde su campaña triunfal de 2012-13. Este duelo también representa una revancha de la final de 2020, cuando el Bayern se impuso 1-0 para conquistar su sexto título europeo.

Formaciones probables de Paris Saint-Germain y Bayern Munich

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, Rúben Neves; Desire Doue, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

Bayern Munich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Diaz; Harry Kane.

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, recuperará piezas importantes para este encuentro decisivo. Desire Doue y Nuno Mendes, quienes salieron con molestias en el partido de vuelta ante Liverpool en Anfield, estuvieron en la convocatoria contra Angers y se espera que estén disponibles para la semifinal. Ambos jugadores son considerados titulares en el esquema del entrenador español.

La gran noticia para los parisinos es el regreso de Vitinha, el metronome del mediocampo que venía lidiando con una lesión en el talón y retomó los entrenamientos este lunes. Además, Fabián Ruiz completó 45 minutos ante Angers sin problemas tras una ausencia de dos meses por una lesión en la rodilla, por lo que el español está en condiciones de ser titular en este compromiso trascendental. El once de Luis Enrique mantendría su estructura habitual con Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia como principales amenazas ofensivas.

Del lado del Bayern Munich, la gran ausencia estará en el banco de suplentes y no en el campo de juego. Vincent Kompany cumplirá una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, tras recibir la tercera en la victoria de vuelta ante el Real Madrid en los cuartos de final. El técnico belga no podrá dirigir desde el área técnica en este partido crucial.

En cuanto a las bajas por lesión, los bávaros no contarán con Serge Gnabry (muslo), Tom Bischof (muscular), Lennart Karl (muslo) y Raphael Guerreiro (isquiotibiales). Sin embargo, el arquero suplente Sven Ulreich se recuperó de su problema muscular. Joshua Kimmich y Dayot Upamecano regresarán a la titularidad tras ser preservados en el último encuentro de Bundesliga ante Mainz 05, partido en el que Kane ingresó desde el banco para anotar su gol número 53 de la temporada. El delantero inglés buscará extender su racha goleadora en la Champions League.

Paris Saint-Germain vs. Bayern Munich: ficha técnica