Detienen a hombre armado de 89 años tras tiroteos en Atenas en que resultaron heridas cinco personas

La policía detuvo a un hombre de 89 años sospechoso de herir a cinco personas en dos tiroteos distintos ocurridos el martes en Atenas, informó el Ministerio de Protección Ciudadana de Grecia.
Un hombre abrió fuego con una escopeta en una sucursal de la agencia de seguridad social griega EFKA, hiriendo a un empleado en una pierna, según la policía.
A continuación, el agresor se desplazó en taxi hasta un edificio judicial, donde realizó varios disparos en el interior, hiriendo levemente a cuatro secretarias judiciales, según la policía, funcionarios y el sindicato de empleados judiciales.
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El agresor dejó la escopeta en el lugar de los hechos, junto con cartas dirigidas a varios periódicos, y huyó a pie, informó la prensa local.
Durante la detención se encontró una segunda arma, informaron los medios locales. Los medios identificaron al sospechoso como un recolector de basura de la zona de Atenas.
La policía no ha hecho comentarios sobre un posible motivo.
El hombre fue detenido en un hotel de Patras, a unos 200 kilómetros de Atenas.
(Reportaje de Ivana Sekularac y Daria Sito-Sucic; Editado en español por Juana Casas)