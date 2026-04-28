Viviana Canosa dejó al descubierto cuál es la función de Majul en el gobierno: “Es"

Viviana Canosa dejó al descubierto cuál es la función de Majul en el gobierno.

La interna entre las diferentes figuras de la televisión suma capítulos de extrema tensión. En esta oportunidad, la periodista Viviana Canosa utilizó su espacio en la plataforma digital Carnaval Stream para disparar sin ningún tipo de filtros contra el el conductor de La Nación Más Luis Majul.

"Es el vocero sin cargo, pero bueno, las horas extra las debe cobrar", sentenció la comunicadora con una evidente dosis de sarcasmo frente a los micrófonos. De esta manera, volvió a apuntar directamente contra la labor de su colega por su justificación constante a las diversas políticas del gobierno de Javier Milei.

Luego, la periodista profundizó su feroz cuestionamiento y lanzó una seria advertencia sobre el rumbo económico e institucional del país bajo la administración libertaria. "Igual, le digo a Majul, si se va a salir con la suya Milei estamos al horno", remató en vivo.

Viviana Canosa dejó al descubierto cuál es la función de Majul en el gobierno.

Los antecedentes entre Viviana Canosa y Luis Majul

Este nuevo cruce público reaviva una vieja y tensa disputa entre ambos periodistas. Tiempo atrás, Viviana Canosa ya había apuntado sus cañones contra el Majul por su falta de objetividad absoluta al momento de interrogar a los máximos funcionarios. En aquella polémica ocasión, la mediática lo humilló en vivo y aseguró que su programa daba "vergüenza".