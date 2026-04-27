Facundo Macarrón, hijo de Nora Dalmasso: "Hay un violador y un asesino suelto por culpa de la Justicia"

El caso Nora Dalmasso sigue sin resolución, a más de veinte años del crimen, y para muchos se ha convertido en uno de los episodios más emblemáticos de las falencias del sistema judicial argentino. Ahora, en medio del desarrollo del jury que investiga a los tres fiscales que intervinieron en la primera etapa de la causa, el periodista Mauro Szeta entrevistó a Marcelo y a Facundo Macarrón, viudo e hijo de la víctima respectivamente.

“Por culpa de la Justicia, el crimen no está resuelto. Tenés un violador y un asesino suelto. Yo creo que no va a haber justicia completa por mi vieja si estos tipos no son destituidos”, sintetizó el hijo de Nora Dalmasso en la entrevista. Para la familia, la causa no es solo un expediente inconcluso, sino “veinte años de injusticia” marcados por decisiones que desviaron la investigación y apuntaron contra personas inocentes, como el núcleo íntimo familiar y el pintor Gastón Zárate.

El "fracaso judicial" que denuncia la familia de Nora Dalmasso

Uno de los puntos más graves señalados por la familia es la imposibilidad actual de juzgar al principal sospechoso del crimen. Según explicaron, la causa contra Roberto Bársola, quien contaba con una prueba de ADN en su contra, prescribió debido al paso del tiempo.

“Este desenlace es la prueba más contundente del fracaso judicial. Cuando se persigue a inocentes, no es justicia”, expresó Facundo. Además habló de “cobardía” e “impunidad”, mientras que su padre describió el proceso como una persecución: “A mí me largaron a los leones con mi hijo”. Ambos coinciden en que hubo una combinación de incapacidad y falta de decisión para avanzar sobre las pruebas correctas.

El jury aparece como una instancia clave para determinar responsabilidades, aunque la familia duda de que pueda reparar el daño causado. “No va a haber justicia completa si estos fiscales no son destituidos”, advirtió el hijo de Nora, quien también cuestionó la falta de autocrítica y de pedidos de disculpas por parte de los funcionarios judiciales.

El impacto personal y el reclamo por la verdad

Marcelo Macarrón aseguró que su vida cambió “ciento ochenta grados” desde el 2006. Su hijo, describió el impacto emocional del crimen como devastador, especialmente en su padre: “Nunca volvió a ser el mismo”.

Ambos coinciden en que la principal víctima sigue siendo Nora Dalmasso, a quien consideran revictimizada a lo largo de estos años, por el tratamiento mediático y por la falta de resolución. “Cada vez que se menciona su nombre sin esclarecer el crimen, la están revictimizando”, expresó Facundo.

El reclamo central de la familia es por la verdad. “No es un privilegio, es un derecho”, insistieron. Y aseguran que ese derecho les fue negado por una investigación atravesada por errores, prejuicios y prácticas que incluyeron presiones y sesgos discriminatorios.

El caso Dalmasso sigue abierto en términos simbólicos, pero cerrado en lo judicial para algunos de sus principales implicados. Para la familia, la herida continúa intacta.