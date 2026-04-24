Si bien la causa por el femicidio de Nora Dalmasso prescribió, desde el inicio de esta semana se lleva a cabo un jury contra los fiscales del caso en la Legislatura de la provincia de Córdoba. Se investiga concretamente la actuación en la investigación del crimen a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. En la cuarta jornada, llevada adelante este viernes, declaró Miguel "El Francés" Rohrer y apuntó directamente contra la familia Macarrón.

El productor agropecuario estuvo en la mira de la Justicia por mucho tiempo al considerárselo sospechoso del asesinato de Nora. De hecho, el fiscal Miralles aseguró en su declaración que comenzó a investigar a Rohrer por insistencia de Facundo Macarrón, hijo mayor de la víctima, algo que enfatizó el enojo del apuntado. El empresario sostuvo ante la Justicia que su "difamación en este caso se debió a los dichos de todo el clan Macarrón".

Asimismo, Rohrer exigió un pedido de disculpas por parte de la familia ya que él "siempre actuó de testigo en la causa" y no tuvo "consecuencias jurídicas", mientras que los Macarrón "quisieron desviar la investigación". Además, en diálogo con Noticiero El Doce, se refirió a la familia de Nora como "unos delincuentes que hicieron todo para que la justicia mirara para otro lado y lo inculparan a él".

En tanto, el empresario también dijo que "son fabuladores que dicen mentiras y que se hacen las víctimas" y cuestionó severamente el comportamiento de Marcelo Macarrón, esposo de la víctima. "Es un figuretti. Solo llora para que Netflix lo vea y cuando lo inculpan. Solo le interesa salir en la TV", sostuvo.

Durante la cuarta jornada del jury también declaró Rodrigo Ceballos, detective de la Dirección de Investigación Operativa (DIO) del Ministerio Público Fiscal (MPF) cordobés. Según indicó, se siguió la línea de investigación contra Marcelo Macarrón porque la causa estaba caratulada como "homicidio calificado por el vínculo".

Al mismo tiempo informó sobre un ataque informático ocurrido en 2022 donde se perdieron registros de correos electrónicos y que, a su vez, las compañías telefónicas nunca entregaron la cantidad total de llamadas del 2006.

Caso Dalmasso: cómo continuará el jury contra los fiscales

El juicio seguirá durante toda la próxima semana con la declaración de testigos. Luego de los testimonios, se pasará a la etapa de alegatos de los abogados de los implicados en el debate.

La decisión final sobre la destitución o no de los fiscales está en manos del Jurado de Enjuiciamiento que deberá emitir, sí o sí, una resolución antes del 28 de mayo. En dicha determinación señalarán si corresponde o no la destitución de los fiscales apuntados.