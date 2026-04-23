Descuentos del 60% en zapatillas Puma en un outlet de Buenos Aires: dónde comprar en abril 2026

En un contexto donde el consumo se retrae y las marcas buscan sostener ventas, los outlets digitales ganan protagonismo. Puma se suma a esta tendencia con una tienda online en constante actualización, donde los descuentos funcionan como gancho para atraer a quienes buscan primeras marcas a precios más accesibles.
La estrategia no es casual: el e-commerce en Argentina crece incluso en escenarios económicos adversos. En ese mapa, los outlets son una herramienta clave para liquidar stock y fidelizar clientes con promociones agresivas.
Hasta 60% OFF: las zapatillas más buscadas del outlet
El corazón del outlet de Puma está en el calzado. Con rebajas que llegan al 60%, varios modelos destacados aparecen como oportunidades concretas para renovar sin gastar de más:
- 60% de descuento: Botines de fútbol Ultra 5 Matc+LLFG/AG JR / $45.999.
- 50% de descuento: Zapatillas FENTY x PUMA Avanti LS unisex / $109.999.
- 50% de descuento: Zapatillas FENTY x PUMA AVANTI LS / $109.999.
- 50% de descuento: Zapatillas de basketball Stewie 2 Cherry on Top para mujer / $105.000.
- 40% de descuento: Zapatillas de running Deviate NITRO™ 3 para hombre / $137.999.
- 40% de descuento: Zapatillas Easy Rider Cuero para niños / $59.999.
- 40% de descuento: Zapatillas Easy Rider Vintage / $83.999.
- 30% de descuento: Zapatillas de running Velocity NITRO™ 3 para mujer / $122.499.
- 20% de descuento: Zapatillas Arizona Retro / $111.999.
- 20% de descuento: Zapatillas Darter Pro Tech / $95.999.
Cómo comprar en el outlet de Puma paso a paso
El acceso a estos descuentos es completamente online, sin necesidad de ir a un local físico:
- Ingresar al sitio oficial de Puma Argentina.
- Dirigirse a la sección “OUTLET”.
- Filtrar por descuento, talle, género o tipo de producto.
- Seleccionar el artículo y revisar disponibilidad (clave: el stock es limitado).
- Añadir al carrito y completar la compra con envío a domicilio.
El sistema permite pagar en cuotas y ofrece una experiencia de compra similar a cualquier e-commerce, pero con precios significativamente más bajos por tratarse de liquidaciones.
Friends & Family: el descuento oculto que pocos usan
Además del outlet, Puma activa promociones exclusivas como Friends & Family, que permite acceder a un 30% de descuento adicional en productos seleccionados.
Para obtenerlo:
- Hay que suscribirse en la web oficial.
- Recibir un cupón (generalmente código “F+F”).
- Aplicarlo en el carrito al momento de pagar.
Eso sí: no es acumulable con otras promociones y suele tener vigencia limitada o restricciones según el producto. Es una estrategia clásica de fidelización que, bien utilizada, puede generar un ahorro considerable.