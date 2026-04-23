Descuentos del 60% en zapatillas Puma en un outlet de Buenos Aires: dónde comprar en abril 2026

Outlet.

En un contexto donde el consumo se retrae y las marcas buscan sostener ventas, los outlets digitales ganan protagonismo. Puma se suma a esta tendencia con una tienda online en constante actualización, donde los descuentos funcionan como gancho para atraer a quienes buscan primeras marcas a precios más accesibles.

La estrategia no es casual: el e-commerce en Argentina crece incluso en escenarios económicos adversos. En ese mapa, los outlets son una herramienta clave para liquidar stock y fidelizar clientes con promociones agresivas.

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Hasta 60% OFF: las zapatillas más buscadas del outlet

El corazón del outlet de Puma está en el calzado. Con rebajas que llegan al 60%, varios modelos destacados aparecen como oportunidades concretas para renovar sin gastar de más:

60% de descuento: Botines de fútbol Ultra 5 Matc+LLFG/AG JR / $45.999.

Botines de fútbol Ultra 5 Matc+LLFG/AG JR / $45.999. 50% de descuento: Zapatillas FENTY x PUMA Avanti LS unisex / $109.999.

Zapatillas FENTY x PUMA Avanti LS unisex / $109.999. 50% de descuento: Zapatillas FENTY x PUMA AVANTI LS / $109.999.

Zapatillas FENTY x PUMA AVANTI LS / $109.999. 50% de descuento: Zapatillas de basketball Stewie 2 Cherry on Top para mujer / $105.000.

Zapatillas de basketball Stewie 2 Cherry on Top para mujer / $105.000. 40% de descuento: Zapatillas de running Deviate NITRO™ 3 para hombre / $137.999.

Zapatillas de running Deviate NITRO™ 3 para hombre / $137.999. 40% de descuento: Zapatillas Easy Rider Cuero para niños / $59.999.

Zapatillas Easy Rider Cuero para niños / $59.999. 40% de descuento: Zapatillas Easy Rider Vintage / $83.999.

Zapatillas Easy Rider Vintage / $83.999. 30% de descuento: Zapatillas de running Velocity NITRO™ 3 para mujer / $122.499.

Zapatillas de running Velocity NITRO™ 3 para mujer / $122.499. 20% de descuento: Zapatillas Arizona Retro / $111.999.

Zapatillas Arizona Retro / $111.999. 20% de descuento: Zapatillas Darter Pro Tech / $95.999.

Cómo comprar en el outlet de Puma paso a paso

El acceso a estos descuentos es completamente online, sin necesidad de ir a un local físico:

Ingresar al sitio oficial de Puma Argentina. Dirigirse a la sección “OUTLET”. Filtrar por descuento, talle, género o tipo de producto. Seleccionar el artículo y revisar disponibilidad (clave: el stock es limitado). Añadir al carrito y completar la compra con envío a domicilio.

El sistema permite pagar en cuotas y ofrece una experiencia de compra similar a cualquier e-commerce, pero con precios significativamente más bajos por tratarse de liquidaciones.

Friends & Family: el descuento oculto que pocos usan

Además del outlet, Puma activa promociones exclusivas como Friends & Family, que permite acceder a un 30% de descuento adicional en productos seleccionados.

Para obtenerlo:

Hay que suscribirse en la web oficial. Recibir un cupón (generalmente código “F+F”). Aplicarlo en el carrito al momento de pagar.

Eso sí: no es acumulable con otras promociones y suele tener vigencia limitada o restricciones según el producto. Es una estrategia clásica de fidelización que, bien utilizada, puede generar un ahorro considerable.