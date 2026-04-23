EN VIVO
Descuentos

Descuentos del 60% en zapatillas Puma en un outlet de Buenos Aires: dónde comprar en abril 2026

La marca deportiva refuerza su estrategia digital con un outlet online que ofrece descuentos de hasta el 60% en zapatillas, ropa y accesorios. Con stock limitado y promociones especiales, es una opción clave para comprar barato sin salir de casa.

23 de abril, 2026 | 20.39

En un contexto donde el consumo se retrae y las marcas buscan sostener ventas, los outlets digitales ganan protagonismo. Puma se suma a esta tendencia con una tienda online en constante actualización, donde los descuentos funcionan como gancho para atraer a quienes buscan primeras marcas a precios más accesibles.

La estrategia no es casual: el e-commerce en Argentina crece incluso en escenarios económicos adversos. En ese mapa, los outlets son una herramienta clave para liquidar stock y fidelizar clientes con promociones agresivas.

Outlet.

Hasta 60% OFF: las zapatillas más buscadas del outlet

El corazón del outlet de Puma está en el calzado. Con rebajas que llegan al 60%, varios modelos destacados aparecen como oportunidades concretas para renovar sin gastar de más:

  • 60% de descuento: Botines de fútbol Ultra 5 Matc+LLFG/AG JR / $45.999.
  • 50% de descuento: Zapatillas FENTY x PUMA Avanti LS unisex / $109.999.
  • 50% de descuento: Zapatillas FENTY x PUMA AVANTI LS / $109.999.
  • 50% de descuento: Zapatillas de basketball Stewie 2 Cherry on Top para mujer / $105.000.
  • 40% de descuento: Zapatillas de running Deviate NITRO™ 3 para hombre / $137.999.
  • 40% de descuento: Zapatillas Easy Rider Cuero para niños / $59.999.
  • 40% de descuento: Zapatillas Easy Rider Vintage / $83.999.
  • 30% de descuento: Zapatillas de running Velocity NITRO™ 3 para mujer / $122.499.
  • 20% de descuento: Zapatillas Arizona Retro / $111.999.
  • 20% de descuento: Zapatillas Darter Pro Tech / $95.999.

MÁS INFO

Cómo comprar en el outlet de Puma paso a paso

El acceso a estos descuentos es completamente online, sin necesidad de ir a un local físico:

  1. Ingresar al sitio oficial de Puma Argentina.
  2. Dirigirse a la sección “OUTLET”.
  3. Filtrar por descuento, talle, género o tipo de producto.
  4. Seleccionar el artículo y revisar disponibilidad (clave: el stock es limitado).
  5. Añadir al carrito y completar la compra con envío a domicilio.

El sistema permite pagar en cuotas y ofrece una experiencia de compra similar a cualquier e-commerce, pero con precios significativamente más bajos por tratarse de liquidaciones.

MÁS INFO

Friends & Family: el descuento oculto que pocos usan

Además del outlet, Puma activa promociones exclusivas como Friends & Family, que permite acceder a un 30% de descuento adicional en productos seleccionados.

Para obtenerlo:

  1. Hay que suscribirse en la web oficial.
  2. Recibir un cupón (generalmente código “F+F”).
  3. Aplicarlo en el carrito al momento de pagar.

Eso sí: no es acumulable con otras promociones y suele tener vigencia limitada o restricciones según el producto. Es una estrategia clásica de fidelización que, bien utilizada, puede generar un ahorro considerable.

Trending
Fórmula 1
La dura crítica de un expiloto de la F1 contra Verstappen: "No puede ganar"
Las más vistas