Zapatillas de primera marca a $29.900: liquidan remeras, shorts, calzas y pantalones a precios imposibles.

Comprar ropa es cada vez más difícil, y es que los sueldos a duras penas alcanzan para llegar a fin de mes. Sin embargo, el guardarropas cada tanto exige ser renovado, ya sea porque las prendas estan en mal estado o hay un cambio de estación, como ahora sucede con la próxima llegada del invierno. Lejos de desesperarse, hay que aprovechar las ofertas, en este sentido, Topper tiene grandes decuentos en zapatillas, remeras, shorts, calzas y pantalones.

Topper liquida zapatillas, remeras, shorts, calzas y pantalones a precios imposibles

Dentro de su sección de outlet y ofertas especiales, Topper ofrece zapatillas tanto para adultos como para niños con precios que arrancan en $29.900, dependiendo del modelo y la disponibilidad de talles. Y es que la marca lanzó una nueva edición de “Precios Fuego”, una promoción de calzado y otras prendas con un valor que puede llegar hasta los $69.900, ya sea para uso urbano, entrenamiento o un estilo más casual.

Zapatillas de primera marca a $29.900: liquidan remeras, shorts, calzas y pantalones a precios imposibles.

Lo interesante es que no se trata de un único modelo en oferta, sino de una variedad de opciones que van cambiando según el stock. Por eso, quienes están interesados en comprar se van a encontrar con oportunidades distintas según el momento en que ingresan al sitio.

Pero la liquidación no se queda solo en el calzado, sino que la indumentaria también está incluída. Se pueden conseguir remeras, shorts, calzas y pantalones con precios que parten desde aproximadamente $14.900. Se trata, en muchos casos, de prendas básicas o de temporadas anteriores, pero de buena calidad, con telas livianas, cómodas y pensadas sobre todo para entrenar.

Asimismo, para quienes ya piensan en los días de frío, también hay alternativas dentro de la misma liquidación. Hay opciones de camperas y buzos con precios desde los $39.900. Es una ganga sobre todo para las familias tipo, que no tienen que compran un abrigo, sino varios para todos los miembros.

Lo mejor de todo es que, además, hay cuotas sin interés, envíos promocionales o descuentos adicionales según el medio de pago. Por ejemplo, entre las 18 hs y la medianoche, la marca ofrece envío gratis para compras que superan los $80.000. Asi que, para quienes no pueden andar en grandes gastos pero necesitan renovar su guardarropas, ya sea por trabajo, escuela o porque las prendas están en mal estado, Topper es una opción a tener en cuenta.