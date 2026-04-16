Descuentos de hasta 40%: qué supermercado ofrece grandes rebajas en tecnología

La promoción incluye desde celulares hasta pequeños electrodomésticos.

El supermercado Coto lanzó una nueva liquidación de electrodomésticos y productos de tecnología con descuentos de hasta el 40%, una oportunidad clave para quienes buscan renovar equipos sin gastar de más. La promoción incluye desde celulares hasta pequeños electrodomésticos y se puede aprovechar tanto en tiendas físicas como en su plataforma online, con opciones de financiación en cuotas sin interés.

En un contexto donde el consumo sigue golpeado, este tipo de ofertas agresivas apunta a atraer compradores con precios más competitivos y facilidades de pago. La liquidación forma parte de una estrategia cada vez más común en grandes cadenas, que combinan rebajas importantes con financiación para impulsar las ventas en rubros como tecnología y hogar.

Qué productos están en oferta

Dentro de la liquidación se pueden encontrar productos de distintas categorías. Hay desde televisores y monitores hasta electrodomésticos básicos como pavas eléctricas, cafeteras o microondas. En algunos casos, los descuentos más altos —que llegan al 40%— se aplican a artículos seleccionados o marcas propias, lo que permite conseguir precios más bajos que en tiendas tradicionales.

También aparecen promociones combinadas o “combos”, como sets de cocina o desayuno que incluyen varios productos a un precio final más conveniente que comprarlos por separado. Además, algunos artículos cuentan con cuotas sin interés, lo que termina siendo un factor decisivo para muchos usuarios al momento de comprar.

Para sacarle el máximo provecho a estas ofertas conviene revisar tanto la web como las sucursales.

Cómo aprovechar las promociones

Para sacarle el máximo provecho a estas ofertas, conviene revisar tanto la web como las sucursales, ya que el stock puede variar según la ubicación. Además, muchos descuentos dependen del medio de pago, como tarjetas bancarias o programas de beneficios propios del supermercado.

Otro punto clave es comparar precios antes de comprar: en algunos casos, la diferencia entre modelos similares puede ser mínima y permitir acceder a un producto de mayor calidad. También es importante chequear condiciones como la financiación o posibles detalles estéticos en productos de outlet, que suelen explicar los precios más bajos.

En definitiva, esta liquidación de Coto se posiciona como una de las más fuertes del momento en Argentina, ideal para quienes necesitan equipar el hogar o actualizar tecnología aprovechando descuentos reales y cuotas accesibles.