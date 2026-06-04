"Murió de tristeza": la cultura está de luto por el adiós de una estrella del cine y la literatura a los 56 años

Murió Marjane Satrapi, la autora de Persépolis que convirtió el exilio iraní en una obra universal.

La escritora, historietista y directora de cine franco-iraní Marjane Satrapi murió este jueves en París a los 56 años, según confirmaron familiares y allegados. Reconocida mundialmente por la novela gráfica Persépolis, Satrapi dejó una obra que atravesó la literatura, el cine y el activismo político y feminista.

La familia señaló que la artista murió “de tristeza”, poco más de un año después del fallecimiento de su esposo, el productor y cineasta Mattias Ripa. La noticia generó homenajes de referentes culturales y políticos de distintos países. El presidente francés, Emmanuel Macron, la definió como “una gran artista” que transformó “una infancia iraní en una fábula universal”.

El impacto de Persépolis en la cultura popular

Nacida en 1969 en Rasht, Irán, y radicada en Francia desde mediados de los años noventa, Satrapi alcanzó notoriedad internacional con Persépolis, la autobiografía gráfica publicada a partir de 2000 en la que relató su infancia durante la Revolución Islámica iraní, el exilio y el choque cultural en Europa. La obra fue traducida a decenas de idiomas y adaptada al cine en 2007 en una película animada codirigida por ella misma, nominada al Oscar y premiada en el Festival de Cannes.

Además de Persépolis, desarrolló una extensa trayectoria como autora de novelas gráficas y cineasta con títulos como Bordados, Pollo con ciruelas y Mujer, Vida, Libertad, este último inspirado en las protestas desatadas tras la muerte de Mahsa Amini en Irán.

Su obra estuvo atravesada por temas como la identidad, el autoritarismo, el desarraigo y los derechos de las mujeres. En 2024, Satrapi había recibido el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por una trayectoria considerada clave para el diálogo entre culturas y la defensa de las libertades individuales.