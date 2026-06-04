EE.UU. sancionó a líderes de Cuba y Trump vuelve a amenazar a la isla: "Breve parada"

La gestión de Donald Trump avanzó este jueves con su embestida contra el gobierno de Cuba al sancionar a su presidente Miguel Díaz-Canel y a otras cuatro personas entre las que figura su predecesor, Raúl Castro, y otros familiares de las máximas autoridades de la isla. Además, el líder republicano volvió a amenazar con hacer una "breve parada" en el país caribeño luego de la guerra con Irán.

Esta medida anunciada por la oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro agrega a cinco personas y cinco entidades a la Lista de Nacionales Especialmente Designados, lo que implica el bloqueo de bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones con personas o empresas estadounidenses.

Además de Díaz-Canel y el hermano de Fidel Castro, entre los sancionados están la esposa del presidente, Lis Cuesta Peraza y su hijastro Manuel Anido Cuesta. También figuran Raúl Alejandro Castro Calis, hijo del coronel cubano Alejandro Castro Espín, nieto e hijo respectivamente de Raúl Castro.

Estas sanciones llegan dos semanas después de que el Departamento de Justicia estadounidense presente una acusación contra Raúl Castro por su presunta participación en el derribo de dos avionetas civiles que partieron desde Miami hacia la isla en 1996. Esta nueva arremetida se suma a la prohibición de importar petróleo, que tiene sumida a la isla desde inicios del 2026 en apagones de varias horas, escasez de alimentos, caída del turismo, suba del dólar y aumento del precio de productos básicos.

El mes pasado, el Washington también había impuesto sanciones a 11 funcionarios cubanos, ‌entre ellos el ministro de Comunicaciones, varios líderes militares y su principal agencia de inteligencia.

La nueva amenaza

En paralelo a conocerse las multas, el presidente Trump dio una conferencia de prensa y volvió a amenazar a Cuba. "Nos encargaremos de la República Islámica de Irán. Tan pronto como eso esté hecho, de regreso, solo haremos una pequeña parada breve", indicó Trump, en similares declaraciones a las que hizo hace un mes.

Al ser consultado sobre si las sanciones apuntan a golpear y ahogar más a la Isla, Trump deslizó: "No, solo queremos que sea un país bien administrado que pueda alimentar a su gente".