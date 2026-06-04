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Vuelven después de 26 años: rescatan en Brasil 69 especies que se creían extintas desde el 2000

Las autoridades ambientales y la Policía Federal de Brasil retiraron de un criadero privado a 69 ejemplares del guacamayo de Spix, una especie endémica considerada extinta en la naturaleza desde el año 2000. Las aves estaban amenazadas por un brote de circovirus, que les provoca daños en el pico y las plumas. El traslado se realizó por orden judicial ante el incumplimiento de medidas de seguridad.

04 de junio, 2026 | 19.18

El guacamayo de Spix (Cyanopsitta spixii), conocido también como guacamayo azul o ararinha-azul, es un ave endémica de la Caatinga brasileña que se creía extinta en la naturaleza desde el año 2000. Pero su conservación no terminó ahí: desde entonces, algunos ejemplares sobrevivieron en criaderos y zoológicos de todo el mundo, con la esperanza de algún día reintroducirlos en su hábitat natural.

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Ese futuro está ahora en riesgo. Las autoridades ambientales de Brasil y la Policía Federal realizaron este miércoles un operativo de emergencia y retiraron 69 ejemplares de un criadero particular en el municipio de Curaçá, interior del estado de Bahía (nordeste de Brasil). El motivo: un brote de circovirus, un agente que provoca daños en el pico y las plumas, y que puede causar la muerte de las aves.

El traslado de emergencia y la orden judicial

El criadero, llamado Criadouro Ararinha-Azul, era el responsable de un programa de reintroducción de la especie. Allí se cuidaban 103 aves. Las 69 rescatadas estaban sanas (o al menos no infectadas) y fueron trasladadas al Centro de Conservación y Manejo de la Fauna de la Caatinga, una institución vinculada a la Universidad Federal do Vale do São Francisco (UFSV), en el vecino estado de Pernambuco.

El operativo se realizó gracias a una orden judicial, tras la confirmación de casos de circovirus y el incumplimiento de medidas de seguridad en el criadero. Según el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, los responsables del lugar no cumplían normas básicas de higiene y el aislamiento de las aves infectadas es “fundamental para proteger a las saludables y garantizar la seguridad de los programas de reintroducción a la naturaleza”.

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El criadero rechazó el traslado

La decisión no fue pacífica. El Criadouro Ararinha-Azul rechazó el traslado en un comunicado y afirmó que ninguna ave había muerto desde que se adoptaron medidas para combatir el virus. También advirtió que el traslado provocaría “impactos financieros y operacionales al programa de conservación de la especie”.

La mayoría de las aves del criadero habían llegado a Brasil en 2020 procedentes de Alemania, gracias a una iniciativa de la organización internacional Asociación para la Conservación de los Papagayos Amenazados (ACTP) , que buscaba devolver al país ejemplares criados en cautiverio en otras naciones.

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El guacamayo de Río, un símbolo mundial

El guacamayo azul saltó a la fama con la película de animación “Río” (2011), exhibida en más de 150 países. En la ficción, un guacamayo de Spix llamado “Blu” viajaba desde Estados Unidos a Brasil para salvar su especie. La película ayudó a visibilizar la dramática situación de estas aves, consideradas una de las más amenazadas del mundo.

Hace 25 años, la especie fue clasificada como “críticamente en peligro o posiblemente extinta en la naturaleza” , ya que en esa época solo quedaban ejemplares en cautiverio. Ahora, con este rescate de emergencia, las 69 aves están a salvo, pero el futuro del programa de reintroducción quedó en suspenso.

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