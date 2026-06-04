Vuelven después de 26 años: rescatan en Brasil 69 especies que se creían extintas desde el 2000

El guacamayo de Spix (Cyanopsitta spixii), conocido también como guacamayo azul o ararinha-azul, es un ave endémica de la Caatinga brasileña que se creía extinta en la naturaleza desde el año 2000. Pero su conservación no terminó ahí: desde entonces, algunos ejemplares sobrevivieron en criaderos y zoológicos de todo el mundo, con la esperanza de algún día reintroducirlos en su hábitat natural.

Ese futuro está ahora en riesgo. Las autoridades ambientales de Brasil y la Policía Federal realizaron este miércoles un operativo de emergencia y retiraron 69 ejemplares de un criadero particular en el municipio de Curaçá, interior del estado de Bahía (nordeste de Brasil). El motivo: un brote de circovirus, un agente que provoca daños en el pico y las plumas, y que puede causar la muerte de las aves.

El traslado de emergencia y la orden judicial

El criadero, llamado Criadouro Ararinha-Azul, era el responsable de un programa de reintroducción de la especie. Allí se cuidaban 103 aves. Las 69 rescatadas estaban sanas (o al menos no infectadas) y fueron trasladadas al Centro de Conservación y Manejo de la Fauna de la Caatinga, una institución vinculada a la Universidad Federal do Vale do São Francisco (UFSV), en el vecino estado de Pernambuco.

El operativo se realizó gracias a una orden judicial, tras la confirmación de casos de circovirus y el incumplimiento de medidas de seguridad en el criadero. Según el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, los responsables del lugar no cumplían normas básicas de higiene y el aislamiento de las aves infectadas es “fundamental para proteger a las saludables y garantizar la seguridad de los programas de reintroducción a la naturaleza”.

El criadero rechazó el traslado

La decisión no fue pacífica. El Criadouro Ararinha-Azul rechazó el traslado en un comunicado y afirmó que ninguna ave había muerto desde que se adoptaron medidas para combatir el virus. También advirtió que el traslado provocaría “impactos financieros y operacionales al programa de conservación de la especie”.

La mayoría de las aves del criadero habían llegado a Brasil en 2020 procedentes de Alemania, gracias a una iniciativa de la organización internacional Asociación para la Conservación de los Papagayos Amenazados (ACTP) , que buscaba devolver al país ejemplares criados en cautiverio en otras naciones.

El guacamayo de Río, un símbolo mundial

El guacamayo azul saltó a la fama con la película de animación “Río” (2011), exhibida en más de 150 países. En la ficción, un guacamayo de Spix llamado “Blu” viajaba desde Estados Unidos a Brasil para salvar su especie. La película ayudó a visibilizar la dramática situación de estas aves, consideradas una de las más amenazadas del mundo.

Hace 25 años, la especie fue clasificada como “críticamente en peligro o posiblemente extinta en la naturaleza” , ya que en esa época solo quedaban ejemplares en cautiverio. Ahora, con este rescate de emergencia, las 69 aves están a salvo, pero el futuro del programa de reintroducción quedó en suspenso.