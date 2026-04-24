Qué es Instants, lo nuevo de Instagram

Cada vez más usuarios buscan espacios donde compartir sea más natural y menos performático.

Instagram vuelve a mirar a su pasado —y también al de Snapchat— con el lanzamiento de Instants, una nueva aplicación que apuesta por la espontaneidad y la comunicación rápida entre amigos. La propuesta deja de lado los filtros excesivos, la edición pesada y la lógica de contenido ultra producido que domina hoy en las redes sociales.

El funcionamiento de Instants es simple: el usuario abre la app, toma una foto o graba un clip corto y lo envía de inmediato. La idea es recuperar esa sensación de compartir momentos cotidianos sin pensar demasiado en la estética ni en la perfección del posteo. Según el reporte de Digital Trends, el concepto recuerda de forma directa a la esencia original de Snapchat, especialmente en sus primeros años.

Cómo funciona Instants, la nueva app de Instagram

La nueva plataforma busca diferenciarse del Instagram tradicional, donde los Reels, las historias editadas y el contenido curado dominan la experiencia. En Instants no hay espacio para grandes producciones: todo gira alrededor de la inmediatez.

La mecánica apunta a generar una interacción más auténtica entre contactos cercanos. Sacar una foto, grabar algo breve y enviarlo al instante es el eje central de la experiencia. Sin filtros complejos ni herramientas avanzadas de edición, Meta parece apostar a una red más casual y menos exigente para el usuario promedio.

El concepto recuerda de forma directa a la esencia original de Snapchat, especialmente en sus primeros años.

Instagram y su regreso a las raíces sociales

Este movimiento también refleja una tendencia más amplia dentro de las redes sociales: el cansancio frente al contenido excesivamente armado. Cada vez más usuarios buscan espacios donde compartir sea más natural y menos performático.

Instants aparece entonces como una respuesta a esa necesidad, pero también como una estrategia de Meta para recuperar terreno frente a formatos que ya demostraron funcionar. Aunque muchos la comparan con Snapchat, la diferencia está en que ahora Instagram intenta integrar esa lógica desde su propio ecosistema.

No es la primera vez que la plataforma toma inspiración de sus competidores, pero esta vez el enfoque parece más claro: volver a una experiencia simple, rápida y centrada en los vínculos personales. En un escenario donde todo parece diseñado para viralizarse, Instants quiere que compartir vuelva a ser algo inmediato y cotidiano.