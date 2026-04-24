Las parejas, novias y romances de Ronaldinho: una por una, la lista completa

La excéntrica vida de Ronaldinho.

Hablar de la vida sentimental de Ronaldinho es casi tan inevitable como recordar su magia dentro de la cancha. A lo largo de los años, el exjugador no solo fue noticia por su talento, sino también por sus romances y la vida excéntrica que llevó a lo largo de los años tanto como futbolista como ya retirado. Su carisma, fama internacional y estilo de vida lo convirtieron en una figura atractiva también fuera del fútbol.

Aunque nunca se ha casado oficialmente, su historial amoroso ha generado curiosidad constante. Desde vínculos largos hasta rumores y relaciones breves, la vida privada del brasileño ha sido objeto de observación y nunca pasó desapercibida, por su inigualable personalidad. Sin embargo, "Dinho" siempre ha mantenido cierta ambigüedad, sin confirmar muchos de los romances que se le atribuyen.

Las relaciones de Ronaldinho

Janaína Mendes

Es la madre de su hijo João Mendes. La mujer y bailarina conoció a Ronaldinho en el 2000. Fruto de esa relación tuvieron a un niño, quien poco tiempo después se cambió el apellido para construir su propio camino como jugador de fútbol profesional y alejarse de la imagen de su padre.

Janaína Mendes, expareja de Ronaldinho y madre de Joao Mendes.

Priscilla Coelho

Priscilla Coelho.

Entre las relaciones más importantes destaca Priscilla Coelho, considerada una de las más estables. Su vínculo habría comenzado alrededor de 2012 y se extendió hasta 2018, con múltiples apariciones públicas que reflejaban una relación consolidada. En esa época, Ronaldinho aún jugaba al fútbol y se encontraba en América dando sus últimas pinceladas, en equipos como Atlético Mineiro y Queretaro.

Beatriz Souza

Beatriz Souza.

Cuatro años después de conocer a Coelho, el ex futbolista de Barcelona comenzó una relación con Souza e incluso llegó a acordar mantener un vínculo con las dos mujeres al mismo tiempo. Ronaldinho, según indica el medio Brazil´s Extra, les regalaba 1.500 euros por mes a cada una para que lo gasten en lo que deseen e inclusive reciben los mismos regalos, para evitar conflictos.

Alexandra Paressant

Alexandra Paressant.

Una relación confirmada por los medios en 2006 pero negada por Ronaldinho. Francesa y modelo de profesión, el crack surgido de Gremio de Porto Alegre le compró un Ferrari 599 GTB de color rojo. Sin embargo, él terminó haciéndole un juicio por dañar su imagen. "Estoy dolido por la difusión masiva en diferentes medios de comunicación de informaciones falsas relacionadas con mi vida privada", apuntó.

Shayene Cesario

Shayene Cesario.

Acostumbrado a salir con reinas de belleza, Ronaldinho tuvo un romance con la reina del Carnaval de Río en 2010, aunque no fue una relación formal. En definitiva, la lista de parejas y romances de Ronaldinho refleja tanto su popularidad como su estilo de vida fuera de lo tradicional. A pesar de los rumores de relaciones simultáneas o incluso de posibles bodas simbólicas, lo cierto es que nunca formalizó un matrimonio.