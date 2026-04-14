Instagram vuelve globales los filtros de contenido para adolescentes

El cambio de Instagram consiste en aplicar a todas las cuentas de usuarios menores de 18 años un nivel de contenido equivalente al de una película apta para mayores de 13 años (el sistema PG-13 de Hollywood). Por defecto, las cuentas de usuarios menores de 18 años quedarán encuadradas en un nivel de contenido con menos recomendaciones de publicaciones que incluyan lenguaje extremadamente soez, acrobacias peligrosas o referencias explícitas a drogas y otros comportamientos de riesgo.

Qué contenidos quedan bloqueados

Los menores de 18 años no tendrán acceso a imágenes "perturbadoras" o sensibles, como las relacionadas con accidentes o con la temática gore, las imágenes que animen a realizar comportamientos peligrosos como acrobacias o que estén vinculadas con trastornos alimentarios, imágenes de productos prohibidos como el alcohol y el tabaco, o que contengan lenguaje ofensivo.

El filtro aplica a todo el entorno de la app: publicaciones, stories, comentarios y recomendaciones. No alcanza solo con no buscar ese tipo de contenido; el sistema bloquea activamente que aparezca en cualquier sección de la plataforma.

La activación es automática y los chicos no pueden desactivarla solos

La activación de este nuevo sistema de filtros es automática en todas las cuentas de adolescentes. Los propios chicos y chicas no pueden rebajar por sí solos el nivel de protección: para relajar los filtros hace falta el permiso expreso de sus padres o tutores, lo que añade una capa extra de supervisión adulta.

El modo "Contenido limitado": para padres que quieren más control

La compañía introdujo una opción llamada "Contenido limitado", pensada para padres y tutores que deseen un entorno aún más restrictivo, que limita de forma drástica los comentarios que los adolescentes pueden ver, dejar o recibir. Es una capa adicional de protección que los adultos pueden activar desde la supervisión parental.

Cómo funciona la detección de edad

Instagram no depende solo de lo que el usuario declara al registrarse. Meta también está utilizando sistemas de predicción de edad para aplicar estas protecciones incluso cuando los usuarios declaran tener más años de los que realmente aparentan, en un intento por evitar la creación de cuentas con datos falsos. Además, padres de familia participaron en la clasificación de millones de contenidos para afinar los filtros, y pueden seguir reportando publicaciones para que el sistema mejore de forma continua.