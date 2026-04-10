Instagram copia a Facebook: qué reclamada función sumó la aplicación

La nueva herramienta de Instagram permite modificar comentarios durante los primeros 15 minutos tras su publicación. La decisión busca mejorar la experiencia y corregir frustraciones habituales, especialmente la necesidad de borrar y reescribir mensajes por errores de tipeo. La función de edición habilita a los usuarios a corregir tantas veces como deseen su comentario mientras no transcurra el tiempo límite desde el envío original. Pasado ese lapso, la opción desaparece por completo.

Qué se puede editar y qué no y cómo activarla

La actualización solo permite editar el texto de los comentarios. Si el mensaje original contiene tanto palabras como una imagen, únicamente será posible modificar la parte escrita. El contenido visual permanecerá inalterable.

Solo hay que mantener presionado el comentario que se acaba de publicar, o deslizar hacia la izquierda dependiendo del sistema operativo, para que aparezca la opción "Editar". Una vez pasados los 15 minutos, el texto queda grabado y ya no es posible modificarlo.

La diferencia con otras plataformas: sin historial de cambios

En materia de transparencia, la diferencia con otras plataformas es notoria. Aplicaciones como iMessage muestran el historial de cambios, mientras que Instagram optó por preservar la privacidad del contenido corregido, limitándose a señalar que hubo una modificación. El comentario editado mostrará una etiqueta que indica que fue modificado, pero nadie podrá ver qué decía antes.

El contexto del anuncio

Las reacciones iniciales a la función de edición resultaron mayoritariamente positivas: destacan comentarios en Reddit como "Ya era hora" y bromas sobre la larga espera para una función que muchos consideraban básica. El anuncio coincidió con otro movimiento de Instagram: la implementación de nuevas restricciones de contenido para cuentas de adolescentes, con límites basados en clasificaciones similares a las de las películas.