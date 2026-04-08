Qué es una colaboración en Instagram y cómo hacerla

En palabras de Meta, "puedes utilizar las colaboraciones de Instagram para crear publicaciones en conjunto con otras cuentas. La cuenta que ha creado la publicación original puede invitar a otra como colaboradora. Si la cuenta acepta la invitación, su nombre de usuario se añadirá a la publicación y el contenido se compartirá con sus seguidores. También se mostrará en su perfil".

En qué se diferencia de etiquetar a alguien

La diferencia es sustancial. Cuando se etiqueta a alguien, la publicación sigue siendo solo del autor original: los seguidores del etiquetado no la ven en su feed y el etiquetado no puede ver estadísticas ni aparece como coautor. Las colaboraciones, en cambio, van ligadas a la cuenta que las ha publicado: ambas cuentas son propietarias de la publicación, pueden ver comentarios y Me gusta, y la publicación aparece en su perfil mientras dure la colaboración.

Cuántos colaboradores se pueden agregar

Según Instagram, se pueden añadir hasta cinco colaboradores a una publicación. Quien crea la publicación es el creador principal y el encargado de invitar al resto. Las colaboraciones funcionan tanto con cuentas públicas como privadas, aunque las cuentas privadas solo pueden invitar a cuentas de su lista de seguidores.

Cómo hacer una colaboración paso a paso

Crear la publicación normalmente: foto, carrusel o reel. Antes de publicar, tocar "Etiquetar personas". En esa pantalla, seleccionar "Invitar colaborador" (aparece como opción diferenciada del etiquetado común). Buscar la cuenta del colaborador por nombre de usuario y confirmar. Publicar. La otra cuenta recibirá una notificación en su bandeja de actividad para aceptar o rechazar la invitación. Una vez aceptada, la publicación aparece en ambos perfiles con los dos nombres en el encabezado.

Si se olvidó invitar a alguien antes de publicar, se puede hacer después: abrir la publicación, tocar los tres puntos → Editar → Invitar colaborador. El colaborador recibirá una nueva invitación y podrá aceptarla post-publicación.

Una aclaración importante

No hay que confundir las colaboraciones de Instagram con las colaboraciones pagadas. Las colaboraciones pagadas se refieren a crear contenido de marca para terceros a cambio de un pago. Para ese tipo de publicaciones existen las etiquetas de marca, que muestran el mensaje "Colaboración pagada con" una vez que la marca las acepta. Son dos funciones distintas dentro de la misma plataforma.