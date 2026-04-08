¿Salteñas o tucumanas?: un estudio reveló que en Argentina se consumen alrededor de 10 millones de empanadas por día

Cada 8 de abril se celebra el Día Internacional de la Empanada y, en ese contexto, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) reveló que en el país se consumen alrededor de 10 millones de empanadas por día.

El increíble número surge de un relevamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca basado en la comercialización de tapas a nivel industrial. El análisis señala que cada argentino usa en promedio unas 50 tapas de empanada al año. La cifra, sumada a la producción casera y la elaboración en pizzerías y casas de empanadas, se incrementa exponencialmente.

Cuáles son los sabores de empanadas más elegidos en el país

El amplio consumo de empanadas confirma que no se trata solo de uno de los clásicos argentinos, sino también de uno de los platos más elegidos, ya sea por su sabor, variedad o precio económico. Respecto a los sabores y las preferencias del país, el estudio de APYCE señaló que las más elegidas son las empanadas de carne suave, que encabezan el ranking con el 20%, detrás se encuentran las empanadas de jamón y queso, con el 19%, y en tercer lugar aparecen las de pollo, con un 11%.

Los argentinos consumen al año al menos 50 tapas de empanada (Créditos: APYCE)

Más atrás se ubican las de carne cortada a cuchillo con el 10%, las de humita con el 7% y las de verdura con el 6%. Además, aparecen las variedades de roquefort con jamón, carne picante y caprese con un 5% cada una. Por otro lado, la de cebolla y calabaza, que son el 4% de las elecciones junto con uno sabor que llamó la atención a muchos, las de cheeseburger concentran el 4% de las elecciones.

¿Salteñas o tucumanas?: cuáles son las mejores a nivel mundial

En medio de la histórica disyuntiva respecto a cuáles son las mejores empanadas del país, es clave saber que el ranking global de Taste Atlas ubicó a la empanada tucumana como una de las mejores del mundo.

La versión de Tucumán fue destacada por su sabor, técnica y tradición. Las empanadas tucumanas recibieron una calificación de 4,4 sobre 5 y se posicionaron por encima de varios países del mundo en representación de la Argentina.