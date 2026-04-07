Día de la Empanada: 8 lugares de Buenos Aires para comer uno de los platos más populares de la Argentina

Empanadas doradas y crocantes, símbolo de la tradición argentina que se mantiene vigente en cada rincón de Buenos Aires.

El Día de la Empanada se celebra cada 8 de abril y se convierte en una oportunidad ideal para recorrer la gastronomía porteña. En Buenos Aires, este clásico tiene múltiples versiones que reflejan la diversidad de estilos y sabores que caracterizan a uno de los platos más representativos del país.

Villegas Resto: empanadas con sello de parrilla en Puerto Madero

En Villegas Resto, ubicado en Puerto Madero, la empanada se trabaja con el mismo cuidado que distingue a su parrilla. La masa es artesanal y se cocina hasta lograr un exterior crocante y dorado. Entre las opciones se destacan la de carne cortada a cuchillo con cortes premium, la de bondiola braseada con barbacoa casera, la de salmón con romesco y una alternativa de vegetales con queso sardo. La propuesta combina técnica y producto en cada preparación.

Sifón: espíritu porteño y empanadas para compartir

Sifón Sodería propone una experiencia relajada, donde la soda y el vermut acompañan una mesa pensada para compartir. Las empanadas ocupan un lugar central, con versiones como la clásica frita de carne, jugosa y bien condimentada, y una opción al horno con hongos, berenjena y bechamel. Ambas alternativas se integran a una carta que prioriza el encuentro y los sabores tradicionales.

La empanada, protagonista indiscutida, se adapta a todos los estilos y sigue conquistando paladares

Mi Gusto: creatividad y sabores intensos en cada bocado

Mi Gusto celebra el Día de la Empanada con una propuesta especial que resume su identidad. Sus empanadas se destacan por combinaciones originales, como Big Burger, Matambre a la pizza o American Chicken. Elaboradas con masa horneada y rellenos generosos, también permiten sumar salsas y gratinados. La marca apuesta a reinterpretar el clásico con una impronta moderna dentro de la gastronomía urbana.

La Casa Blanca de Habana: tradición armenia en versión porteña

En Villa Pueyrredón, La Casa Blanca de Habana ofrece una variante diferente a través del lehmeyún, una receta de raíces armenias que se integró a la identidad barrial. Preparado con carne de roast beef, tomate, cebolla y limón, se cocina sobre una masa liviana de fermentación lenta. También hay opciones vegetarianas, lo que amplía la propuesta sin perder el enfoque artesanal.

Versiones gourmet y combinaciones innovadoras muestran cómo la empanada evoluciona sin perder su esencia.

Rufino: reinterpretación gourmet de la empanada argentina

Rufino, en el subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, propone una mirada contemporánea sobre la empanada. Entre sus versiones se destacan la de asado ahumado con yasgua y la de cordero patagónico con gremolata de menta. La experiencia se complementa con una cuidada selección de vinos, en un recorrido que pone en valor la gastronomía argentina desde una perspectiva actual.

Café Mulé: sabores caseros con identidad propia

En Café Mulé, las empanadas funcionan como una entrada destacada. Se elaboran al horno con masa criolla y rellenos que combinan sabores intensos. La de pejerrey ofrece un perfil suave con notas cítricas, mientras que la de cordero suma profundidad con queso azul. Ambas se acompañan con yasgua, que aporta frescura y equilibra el conjunto.

Barra Chalaca: fusión peruana en clave callejera

Barra Chalaca, el proyecto del chef Gastón Acurio, incorpora las empanadas dentro de su propuesta de street food. Las llamadas empanadas chalacas combinan una masa frita crocante con un relleno de queso gouda y langostinos con ají. El resultado es un bocado intenso, que refleja la fusión de sabores y técnicas propias de la cocina peruana.

Casa Bellucci: variedad clásica y espíritu de barrio

Casa Bellucci suma al recorrido una propuesta centrada en recetas tradicionales. Sus empanadas fritas incluyen opciones como carne cortada a cuchillo, pollo, jamón y queso o cebolla con queso. En el marco del Día de la Empanada, el restaurante ofrece promociones especiales que refuerzan su vínculo con la cocina porteña y el consumo cotidiano.

La diversidad de propuestas confirma que la empanada sigue siendo un emblema vigente dentro de la gastronomía argentina, capaz de adaptarse a distintos estilos sin perder su esencia.