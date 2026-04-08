Cuánto dinero cobran los astronautas del Artemis II: cómo define el sueldo la NASA

Los astronautas no reciben pagos extraordinarios por participar en misiones espaciales

La misión Artemis II volvió a poner en el centro de la escena a los astronautas de la NASA, no solo por el desafío técnico que implica viajar alrededor de la Luna, sino también por una pregunta que despierta curiosidad: cuánto ganan quienes participan en este tipo de expediciones históricas.

Cuánto cobran los astronautas de la NASA en misiones como Artemis II

Contrario a lo que suele imaginarse, los tripulantes de Artemis II no reciben pagos extraordinarios por participar en una misión espacial. Los astronautas de la NASA son empleados federales de Estados Unidos y, por lo tanto, perciben un salario establecido por una escala oficial.

En promedio, un astronauta con experiencia puede ganar entre 105.000 y más de 160.000 dólares anuales. En algunos casos, los ingresos incluso superan los 150.000 dólares, dependiendo del nivel alcanzado dentro de la organización.

Este esquema implica que el sueldo no varía por el tipo de misión. Es decir, los integrantes de Artemis II continúan cobrando su salario habitual, sin importar que se encuentren en una expedición alrededor de la Luna.

Cómo define la NASA el sueldo de sus astronautas

El salario de los astronautas de la NASA se basa en la escala del gobierno estadounidense conocida como General Schedule (GS), específicamente en los niveles GS-12 y GS-13. Este sistema también se aplica a otros profesionales altamente calificados dentro del sector público.

El monto final depende de diversos factores, como la experiencia previa, la antigüedad y el grado de responsabilidad dentro de la agencia. En niveles iniciales, el salario puede comenzar en torno a los 66.000 dólares anuales, mientras que los perfiles más experimentados superan con facilidad los 140.000 o 150.000 dólares.

Además del sueldo base, el puesto incluye beneficios laborales como cobertura médica, vacaciones pagas y aportes jubilatorios, lo que forma parte del paquete integral de empleo público en Estados Unidos.

Por qué no hay pagos extra por viajar al espacio

Uno de los aspectos más llamativos del esquema salarial es la ausencia de bonificaciones por riesgo o peligrosidad. A diferencia de otras profesiones que contemplan adicionales por tareas de alto riesgo, la NASA no otorga pagos extra por viajar al espacio.

Esto significa que participar en una misión como Artemis II, que implica exposición a condiciones extremas y un alto nivel de exigencia, no modifica el ingreso económico de los astronautas.

La remuneración se rige por el sistema General Schedule (GS), utilizado por el gobierno estadounidense

Durante las misiones, todos los gastos están cubiertos por la agencia, incluyendo transporte, alimentación, alojamiento y equipamiento. A su vez, se otorga un pequeño viático diario para gastos incidentales, que ronda los 5 dólares por día.

Qué implica ser astronauta más allá del salario

Si bien el aspecto económico genera interés, el rol de astronauta trasciende ampliamente el salario. Se trata de una carrera que exige años de formación, entrenamiento riguroso y una preparación constante para enfrentar situaciones complejas.

Las misiones como Artemis II representan un hito en la exploración espacial y una oportunidad única para contribuir al conocimiento científico. En este contexto, el incentivo principal no radica en la remuneración, sino en el prestigio profesional y en la posibilidad de formar parte de proyectos que marcan la historia.

El sistema salarial de la NASA refleja esta lógica: un esquema estable, alineado con el sector público, que prioriza la trayectoria y la responsabilidad por encima de los riesgos inherentes a cada misión.