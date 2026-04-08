Salta: aplicarán multas y hasta 30 días de arresto a los padres de niños que cometan bullying

La Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobó este martes una reforma que introduce sanciones para los padres de alumnos que cometan acoso escolar y bullying: deberán pagar multas e incluso podrían recibir hasta 30 días de arresto, tras ser notificados.

Las sanciones se aplicarán si los padres, madres o tutores no intervienen ni acompañan para frenar estas situaciones de acoso protagonizadas por sus hijos.

La medida, que modifica el Código Contravencional provincial, representa un giro en la manera en que las instituciones educativas y las autoridades buscan frenar el avance del bullying en las escuelas de Salta.

Según informaron medios locales, la diputada Socorro Villamayor sostuvo que la reforma "no implica una aplicación automática de prisión para los tutores", sino que el principal objetivo es que los adultos a cargo tengan un compromiso efectivo con la problemática que atraviesan niños y adolescentes.

El impacto de la violencia escolar

La sanción se aplicará si, pese a haber sido debidamente notificados, los padres o tutores incumplen con las medidas de supervisión, acompañamiento o corrección requeridas. En caso de reincidencia, las sanciones podrán agravarse e incluir instancias obligatorias como talleres de parentalidad o tratamientos familiares.

En la legislatura se debatió que el endurecimiento de las sanciones responde a casos graves que ocurrieron en otras provincias, entre ellos la muerte de Ian Cabrera en una escuela de Santa Fe. Estas situaciones intensificaron el debate sobre los mecanismos de protección y la responsabilidad de los adultos ante situaciones de acoso escolar.

Los objetivos de la medida

Por otro lado, la iniciativa busca reforzar la cooperación entre las familias y las instituciones educativas, de manera que los conflictos dentro de la escuela no queden sin respuesta.

El proyecto había sido presentado por la senadora Bettina Navarro, para luego ser debatido en el recinto. Villamayor hizo hincapié en que la medida procura evitar que, ante una notificación de la escuela, los padres desconozcan la misma. Y no intervenga en los repetidos episodios de acoso.

La modificación del Código Contravencional establece que, frente a una denuncia o notificación de acoso escolar, los tutores deberán comparecer ante el juez y cumplir con las medidas que se les ordenen. Estas podrán incluir el pago de multas, el cumplimiento de tareas comunitarias o la asistencia a tratamientos psicológicos.

Mientras que el arresto quedará como última instancia en caso de fracasar las anteriojesy podrá ser reemplazado si el responsable demuestra voluntad de colaborar.