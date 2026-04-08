Estalla la interna en el Gobierno y Pettovello empieza a jugar con Karina y contra Caputo

El Gobierno vive sus horas más intensas en la guerra de Karina Milei contra Santiago Caputo. Culpan a Javier Milei de no laudar en la interna entre su hermana de sangre y su hermano del alma. Y empiezan a jugar ahora sus subalternos.

Es el caso de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La funcionaria le mandó dos mensajes (y no entrelíneas) al asesor en las últimas horas.

Pettovello empezó a jugar con Karina. El fin de semana expuso a dos integrantes clave de la agrupación Las Fuerzas del Cielo que lidera Caputo: Juan Pablo Carreira y Felipe Núñez. Ambos funcionarios están en la mira por haber sido favorecidos con créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación. En ese contexto, la ministra echó a su jefe de gabinete, que había hecho lo mismo: sacar un crédito. Así, expuso a ambos militantes libertarios de la agrupación de Caputo.

Y hoy lanzó un comunicado en clave interna donde expuso al Ministerio de Salud, otra área que maneja Caputo. Pettovello se desligó del PAMI. "No se encuentran bajo la órbita de este organismo", expresó Capital Humano.

En el entorno de Pettovello argumentan ante El Destape que está "cansada" de recibir reclamos del PAMI cuando ella no tiene nada que ver. Y por otro lado dan cuenta del encono de la ministra con el asesor.

Un enojo que entre ambos ya es histórico y tuvo momentos duros en el inicio de la gestión de Milei en la Presidencia. Luego, se fue matizando y suavizando el vínculo pero nunca sanó. Ni de una parte ni de la otra.

Hoy en parte del Gabinete hay una máxima: "Todos contra Caputo". El asesor está de salida. Pero la bala de plata la tiene Milei y no la quiere usar. El Presidente intenta equilibrar un barco que está a la deriva. Es una de las principales causas del sostenimiento de Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete: si se va, ¿se termina la interna? Milei no quiere ni puede decidir.

Adorni, mientras tanto, culpa de casi todos sus males a Caputo. La interna es tal que se vivió a flor de piel en el retiro de acreditaciones a los periodistas de Casa Rosada. Desde el caputismo culpaban a Adorni. "Encima le salió mal", afirman. El jefe de Gabinete intenta despegarse y afirma que la orden la dio Milei. El estallido interno no cesa.