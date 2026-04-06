Artemis II: dónde ver el sobrevuelo a la Luna en Netflix en Argentina

Artemis II en su momento de despegue hacia la Luna.

La histórica misión NASA vuelve a captar la atención global, pero esta vez no solo desde los centros de control: también desde las pantallas. Netflix transmite en vivo el sobrevuelo lunar de Artemis II, un evento que permite seguir en tiempo real uno de los hitos más importantes de la exploración espacial moderna. Se trata de una misión tripulada que viaja hacia la Luna en más de 50 años, y aunque no incluye alunizaje, sí ofrece imágenes inéditas del satélite natural.

El momento clave de la misión ocurrirá este lunes 6 de abril, desde las 14 horas de Argentina, cuando la nave realiza su esperado sobrevuelo alrededor de la Luna. La transmisión se da gracias a un acuerdo entre Netflix y el servicio NASA+ Live. Desde allí, los espectadores pueden ver cómo los astronautas se aproximan al lado oculto del satélite y comparten sus observaciones en tiempo real.

¿Cuándo empezó el viaje espacial de Artemis II?

Artemis II fue lanzada el pasado 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, impulsada por el poderoso cohete Space Launch System. A bordo viajan cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. La misión tiene una duración estimada de 10 días y busca poner a prueba los sistemas de la nave en condiciones reales de espacio profundo.

Durante el sobrevuelo, la nave no aterriza, pero se acerca a unos 6,400 kilómetros de la superficie lunar, lo suficiente para captar imágenes únicas y estudiar regiones poco exploradas, como la cara oculta. Además, este recorrido permitirá a la tripulación romper el récord de distancia más lejana alcanzada por humanos desde la Tierra, superando incluso a la misión Apolo 13.

Imágen de la Tierra, captada desde la misión Artemis II. Fotografía: NASA.

El momento épico de la misión espacial de Artemis II

Uno de los momentos más impactantes será cuando la nave atraviese la cara oculta de la Luna, lo que provocará un breve período sin comunicación con la Tierra. También se espera que los astronautas observen fenómenos únicos, como un eclipse solar visto desde el espacio profundo.

La transmisión de Netflix no solo democratiza el acceso a este tipo de eventos, sino que también marca un cambio en la forma en que se consumen los grandes hitos científicos. Lo que antes estaba reservado a especialistas o transmisiones oficiales, ahora puede seguirse desde cualquier pantalla, en vivo y con una calidad audiovisual inédita.

Artemis II es el primer paso concreto hacia el regreso del ser humano a la Luna y futuras expediciones a Marte. Y esta vez, millones de personas pueden ser testigos en tiempo real de ese viaje.