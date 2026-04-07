Tras la publicación de Trump, papa León califica de "inaceptables" las amenazas a Irán

El Papa León XIV abandona la residencia papal para regresar al Vaticano, en Castel Gandolfo.

El papa León XIV dijo el martes que las amenazas contra la población ‌de Irán son "inaceptables", en ‌un llamamiento inusual horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que "esta noche morirá toda una civilización", lo que conmocionó a los líderes mundiales.

"Hoy, como todos sabemos, se produjo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y ​esto es verdaderamente ⁠inaceptable", dijo el papa, quien se ha ‌convertido en un crítico declarado de la ⁠guerra en Irán.

"Sin duda, existen ⁠aquí cuestiones de derecho internacional, pero más allá de eso, es una cuestión moral por el bien de ⁠la humanidad", añadió.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Es inusual que el papa, ​que lidera a 1.400 millones de ‌católicos en todo el mundo, ‌responda directamente a un líder mundial.

León XIV, conocido ⁠también por elegir cuidadosamente sus palabras, ha intensificado sus críticas a la guerra en Irán en las últimas semanas. El papa hizo su primer ​llamamiento directo ‌a Trump la semana pasada, instándolo a encontrar una solución para poner fin a la guerra.

En declaraciones el martes a periodistas frente a su residencia en Castel Gandolfo, Italia, ⁠León XIV exhortó a los ciudadanos de todo el mundo a contactar a sus representantes políticos y pedirles que pongan fin al creciente conflicto regional.

"La gente quiere la paz", dijo el papa. "Invito a los ciudadanos de todos los países involucrados a contactar a las autoridades -líderes ‌políticos, congresistas- para pedirles que trabajen por la paz".

León XIV también señaló que muchas personas se han referido al conflicto como una "guerra injusta", utilizando un término que indica que el conflicto va en contra de ‌las firmes enseñanzas provida de la Iglesia Católica.

El papa hizo un llamado a la gente a "recordar especialmente a los ‌niños inocentes, ⁠a los ancianos, a los enfermos, a tantas personas que ya han sido o ​serán víctimas de esta guerra". Asimismo, afirmó que los ataques contra la infraestructura civil "contravienen el derecho internacional".

Con información de Reuters