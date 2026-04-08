Así sería el estadio de Sarmiento de Junín techado, según la Inteligencia Artificial

A lo largo de las décadas, la fisonomía del Eva Perón ha mutado para acompañar el ascenso institucional de Sarmiento.

El Estadio Eva Perón, propiedad del Club Atlético Sarmiento, fue inaugurado oficialmente el 9 de julio de 1951. Ubicado en la ciudad de Junín, su construcción representó un hito para el deporte regional, consolidándose como uno de los escenarios más importantes del interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora, la Inteligencia Artificial Gemini reveló cómo sería si fuera techado.

Además, la IA de Google hizo un repaso histórico del recinto deportivo donde destacó: "Desde su origen, el predio fue concebido como un espacio de vanguardia, destacándose por ser la primera cancha de la zona en contar con tribunas de cemento de gran envergadura". "A lo largo de las décadas, la fisonomía del Eva Perón ha mutado para acompañar el ascenso institucional de Sarmiento. Según los datos oficiales, una de las remodelaciones más significativas fue la construcción de la tribuna cabecera que da espaldas a la calle Paso, permitiendo elevar la capacidad del estadio", completó Gemini.

En años recientes, con la consolidación del equipo en la Liga Profesional, se realizaron inversiones estratégicas en infraestructura. Entre las obras más destacadas se encuentra la instalación de un nuevo sistema de iluminación LED, que cumple con los requerimientos técnicos para transmisiones televisivas de alta definición.

Además, se trabajó en la ampliación y modernización del sector de plateas, la construcción de nuevos palcos y la refuncionalización de los vestuarios y cabinas de prensa. Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad aproximada para 22.000 espectadores, manteniendo un campo de juego de dimensiones profesionales (105 x 68 metros) con sistema de riego automatizado, lo que garantiza un nivel de competencia de élite en cada presentación del "Verde".

Así sería el estadio Eva Perón de Sarmiento techado, según la Inteligencia Artificial Gemini

Esta ambiciosa modernización del Estadio Eva Perón, según la IA Gemini, transforma el histórico recinto de Junín en un estadio de estándar internacional, priorizando el confort del socio y la estética urbana.

Detalle de la obra: "Sarmiento Arena"

La intervención se divide en tres ejes fundamentales:

Cubierta integral: Se instala una estructura metálica perimetral autoportante que sostiene un techo de paneles de aluminio y policarbonato. El diseño es curvo para mejorar la acústica y proteger el 100% de las gradas, incluyendo la popular y las plateas laterales.

Se instala una estructura metálica perimetral autoportante que sostiene un techo de paneles de aluminio y policarbonato. El diseño es curvo para mejorar la acústica y proteger el 100% de las gradas, incluyendo la popular y las plateas laterales. Iluminación LED integrada: Al eliminar las torres de iluminación, se instala un sistema de luces LED de última generación (norma CONMEBOL) oculto en el borde interno del techo, eliminando sombras y mejorando la visibilidad para transmisiones en 4K.

Al eliminar las torres de iluminación, se instala un sistema de luces LED de última generación (norma CONMEBOL) oculto en el borde interno del techo, eliminando sombras y mejorando la visibilidad para transmisiones en 4K. Nueva fachada principal: Se moderniza el acceso sobre la calle Gandini, integrando grandes ventanales de vidrio templado, revestimientos de madera tratada y paneles de aluminio compuesto (ACM) en color verde institucional, jerarquizando las oficinas administrativas y el hall de prensa.

Así sería el estadio Eva Perón de Sarmiento techado, según la IA Gemini.

Duración y fases

Se estima un plazo de ejecución de 14 a 18 meses, con la ventaja de que el equipo podría seguir utilizando el campo de juego durante gran parte de la obra.

Mes 1-4: Refuerzo de cimientos perimetrales para los soportes del techo. Mes 5-10: Montaje de la estructura metálica por sectores (tribuna por tribuna). Mes 11-14: Colocación de la cubierta y el sistema de iluminación. Mes 15-18: Remodelación estética de la fachada y acabados interiores.

Así sería el estadio Eva Perón de Sarmiento techado, según la IA Gemini.

Presupuesto estimado

Dada la escala y la tecnología de techado, la inversión requerida oscilaría entre los 7 y 10 millones de dólares.

Estructura y techo: 60% del presupuesto.

60% del presupuesto. Iluminación y tecnología: 20%.

20%. Fachada y estética: 20%.

Impacto en la capacidad

Paradójicamente, la capacidad total podría sufrir una ligera reducción del 5% al 10% en favor del confort:

Optimización de espacios: Al colocar los soportes del techo, algunos sectores de las cabeceras podrían perder escalones de pie.

Al colocar los soportes del techo, algunos sectores de las cabeceras podrían perder escalones de pie. Sentado obligatorio: Este tipo de reformas suelen venir acompañadas de la instalación de butacas en sectores que antes eran populares, lo que reduce la densidad de personas pero aumenta la categoría del estadio.

Este tipo de reformas suelen venir acompañadas de la instalación de butacas en sectores que antes eran populares, lo que reduce la densidad de personas pero aumenta la categoría del estadio. Resultado final: El estadio pasaría de sus ~22.000 espectadores actuales a unos 19.500 - 20.000 cómodamente sentados y protegidos del clima.

Esta obra posicionaría al Eva Perón como el estadio más moderno del interior de la provincia de Buenos Aires, capaz de albergar partidos internacionales de Copa Sudamericana o finales de Copa Argentina con un estándar europeo.