El estadio de Unión de Santa Fe cuenta con una capacidad aproximada para 28.000 espectadores.

El "15 de Abril", perteneciente al Club Atlético Unión, fue inaugurado oficialmente el 15 de abril de 1929. Ubicado en la intersección de la Avenida López y Planes y la calle Boulevard Pellegrini, su apertura representó un salto de calidad para el fútbol santafesino, ya que fue el primer estadio de la ciudad en contar con una tribuna de cemento y un sistema de iluminación artificial, estrenado pocos meses después de su debut. Ahora, la Inteligencia artificial nos permite ver cómo sería si fuera techado.

A lo largo de las décadas, la fisonomía del 15 de Abril ha experimentado transformaciones profundas para adaptarse a las exigencias del fútbol profesional. Según los registros oficiales del club, una de las remodelaciones más significativas fue la construcción de la tribuna lateral sur, que permitió ampliar considerablemente el aforo. Posteriormente, la institución encaró el ambicioso proyecto de la Puchero, la bandeja superior que incrementó la capacidad y modernizó la visual del estadio.

En los últimos años, Unión de Santa Fe ha avanzado en la actualización de su infraestructura con la renovación total de las butacas en el sector de plateas y la construcción de nuevos palcos vip y cabinas de prensa. Además, se realizó una inversión estratégica en el campo de juego, instalando un sistema de riego automatizado y un drenaje de última generación. Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad aproximada para 28.000 espectadores, manteniendo su vigencia como un bastión fundamental de la cultura deportiva en la provincia.

Así sería el estadio de Unión de Santa Fe techado, según la Inteligencia Artificial

Proyectar un techado completo para el Estadio 15 de Abril es un desafío arquitectónico fascinante, especialmente considerando su ubicación urbana y la asimetría de sus tribunas actuales (con la imponente tribuna lateral sur).

Descripción de la obra

La propuesta se basa en una estructura de tracción y compresión (similar a la del Estadio Único de La Plata o estadios modernos europeos) para no sobrecargar las tribunas antiguas.

Estructura externa: Se instalarían columnas de acero perimetrales "exteriores" a las tribunas para sostener un anillo de compresión. Esto evita intervenir las bases actuales que no fueron diseñadas para soportar el peso de un techo.

Se instalarían columnas de acero perimetrales "exteriores" a las tribunas para sostener un anillo de compresión. Esto evita intervenir las bases actuales que no fueron diseñadas para soportar el peso de un techo. Cubierta: Membranas de PTFE (politetrafluoroetileno) o ETFE, que son ligeras, traslúcidas (permiten el paso de luz para el césped) y altamente resistentes.

Membranas de o ETFE, que son ligeras, traslúcidas (permiten el paso de luz para el césped) y altamente resistentes. Cerramiento lateral: Se añadiría una "piel" exterior que unifique la estética del estadio, ocultando las diferentes alturas de las tribunas y dándole un aspecto de arena moderna.

Se añadiría una "piel" exterior que unifique la estética del estadio, ocultando las diferentes alturas de las tribunas y dándole un aspecto de arena moderna. Iluminación y sonido: Se eliminarían las torres de iluminación actuales para integrar un sistema LED de última generación en el borde interno del techo (anillo de tracción).

Así qsería el Estadio 15 de Abril del Club Atlético Unión techado, según la IA Gemini.

Cambios en la capacidad

Contrario a lo que se cree, el techo por sí solo no aumenta la capacidad, pero suele venir acompañado de una reconfiguración de asientos:

Capacidad actual: ~27.000 - 30.000 espectadores (con sectores de pie).

~27.000 - 30.000 espectadores (con sectores de pie). Nueva capacidad estimada: 28.500 espectadores sentados .

. Impacto: Al techar, la tendencia mundial es instalar butacas en el 100% del estadio por normas FIFA/CONMEBOL. Esto reduciría la capacidad de las generales actuales, pero se compensaría completando los codos y la bandeja norte (pujando el número cerca de los 32.000 si se cierran los huecos en las esquinas).

Presupuesto estimado

Una obra de este tipo en Argentina es costosa debido a que la mayoría de los materiales (cables de acero de alta tensión y membranas técnicas) son importados.

Costo estimado (USD)

Refuerzo estructural y columnas: $8.000.000 - $10.000.000

Cubierta (membrana técnica): $12.000.000 - $15.000.000

Sistemas de drenaje e iluminación: $3.000.000

Total aproximado: $23.000.000 - $28.000.000

Duración de las obras

El mayor beneficio de este sistema es que gran parte se fabrica fuera del predio (off-site).

Fase 1 (6 meses): Refuerzos de suelo y colocación de columnas externas. Unión puede seguir jugando de local.

Refuerzos de suelo y colocación de columnas externas. Unión puede seguir jugando de local. Fase 2 (4 meses): Montaje del anillo de compresión y tendido de cables. Aquí el estadio podría requerir inhabilitación parcial.

Montaje del anillo de compresión y tendido de cables. Aquí el estadio podría requerir inhabilitación parcial. Fase 3 (2 meses): "Izado" de la membrana y detalles finales.

"Izado" de la membrana y detalles finales. Tiempo Total: Entre 12 y 16 meses.

El impacto en el césped natural

El césped es el "ser vivo" que más sufre con el techado debido a dos factores: la falta de radiación solar directa y la interrupción de la circulación del aire.

Zonas de sombra: En el 15 de Abril, la tribuna alta sur ya proyecta sombra; con el techo, el sector norte del campo perdería gran parte del sol directo de la tarde.

En el 15 de Abril, la tribuna alta sur ya proyecta sombra; con el techo, el sector norte del campo perdería gran parte del sol directo de la tarde. La solución (luces de crecimiento): Se haría indispensable la adquisición de carros de iluminación artificial (luz fotosintética) . Estas estructuras móviles se desplazan sobre el campo durante la noche o días nublados para compensar la falta de rayos UV.

Se haría indispensable la adquisición de . Estas estructuras móviles se desplazan sobre el campo durante la noche o días nublados para compensar la falta de rayos UV. Uso de materiales traslúcidos: Al utilizar membranas de ETFE (como las del Allianz Arena), se permite el paso de un alto porcentaje de luz natural, reduciendo pero no eliminando la necesidad de tecnología auxiliar.

Al utilizar membranas de (como las del Allianz Arena), se permite el paso de un alto porcentaje de luz natural, reduciendo pero no eliminando la necesidad de tecnología auxiliar. Ventilación mecánica: El techo genera un "efecto olla" que aumenta la humedad y favorece los hongos. Sería necesario instalar ventiladores industriales de gran escala en los codos del estadio para forzar la circulación del aire al nivel del pasto.

Así qsería el Estadio 15 de Abril del Club Atlético Unión techado, según la IA Gemini.

Modernización de otros sectores

El techado es la excusa perfecta para una renovación estructural y comercial del estadio:

Sectores VIP y Prensa

Nuevos palcos: Bajo el nuevo anillo del techo se pueden suspender estructuras de palcos tipo "Skybox", aumentando la recaudación por hospitalidad sin ocupar espacio en las tribunas bajas.

Bajo el nuevo anillo del techo se pueden suspender estructuras de palcos tipo "Skybox", aumentando la recaudación por hospitalidad sin ocupar espacio en las tribunas bajas. Cabinas de transmisión: Reubicación de los pupitres de prensa a una zona centralizada y climatizada con mejor conectividad.

Experiencia del espectador

Pantallas gigantes: Al tener una estructura de techo, se pueden colgar dos pantallas LED de gran formato sobre las cabeceras (norte y sur) sin necesidad de construir torres adicionales.

Al tener una estructura de techo, se pueden colgar dos pantallas LED de gran formato sobre las cabeceras (norte y sur) sin necesidad de construir torres adicionales. Sistema de sonido line array: Instalación de audio distribuido que permite una acústica de estadio europeo, ideal tanto para el aliento durante el partido como para eventos y recitales.

Sustentabilidad y energía

Recolección de agua de lluvia: La enorme superficie del techo permite canalizar el agua de lluvia hacia cisternas para el riego del propio campo de juego, reduciendo costos operativos.

La enorme superficie del techo permite canalizar el agua de lluvia hacia cisternas para el riego del propio campo de juego, reduciendo costos operativos. Energía solar: La cara del techo que da hacia el norte podría integrar paneles solares flexibles para alimentar la iluminación LED del estadio.

El concepto de "Arena 365"

Con el techo, el 15 de Abril dejaría de ser solo un estadio de fútbol para convertirse en un centro de eventos utilizable todo el año: