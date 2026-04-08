Los 4 hábitos que deberían seguir las personas mayores de 70 años, según una especialista (Foto: Freepik)

Con el paso de los años es clave mantener hábitos saludables que ayuden a retrasar el envejecimiento y mejorar la calidad de vida. Los especialistas comparten una serie de costumbres y actividades que deberían tener en cuenta las personas mayores de 70 años para llevar un mejor camino a la vejez.

Estos son los cuatro hábitos que recomiendan seguir después de los 70 años

La doctora María Victoria Sánchez Simonet, especialista en Medicina Interna del Hospital Vithas Málaga, compartió cuatro hábitos que sirven para llevar una vida más saludable y mantenerse activos al pasar la tercera edad.

1. Realizar actividad física y tener una dieta equilibrada

A medida que envejecemos, es normal perder masa muscular y fuerza, un proceso llamado sarcopenia, que comienza en los 40 años y se acelera con el tiempo. El ejercicio es la clave para frenarlo. Se recomienda hacer actividades como entrenamiento de fuerza y caminatas de 30 a 40 minutos a un buen ritmo varias veces por semana para mantener los músculos fuertes, conservar la independencia y mejorar tanto el cuerpo como la mente.

También, es muy importante llevar una alimentación saludable. Consumir suficiente proteína ayuda a evitar la pérdida muscular, y en algunos casos se pueden sumar suplementos, siempre con la recomendación de un profesional. Además, es crucial que se mantengan hidratados para que el cuerpo funcione correctamente.

2. Desarrollo de vínculos

Socializar es determinante para las personas que pasan los 70 años, ya que su vínculo con familiares y amigos ayuda a las personas mayores a perder el sentimiento de soledad, activar la memoria y mejorar su ánimo, especialmente porque es una etapa en la que las personas experimentan afecciones que los aislan como problemas de visión o audición. Mantenerse socialmente activos es crucial para su funcionamiento psicológico y cognitivo.

3. Mantener un descanso de calidad

En todas las etapas de la vida un descanso completo sigue siendo crucial. La especialista recomienda mantener ciclos regulares de sueño para poder tener más energía, memoria, calidad de vida y funcionar activamente durante el día. Además, es clave tener una higiene adecuada a la hora de descansar, lo que ayuda a cuidar la salud física y mental.



LA actividad física, el descanso y la buena alimentación son claves

4. Actividades que estimulen la mente

La estimulación cognitiva es una de las principales claves para una longevidad más saludable. Por eso, los grandes aliados para fomentar la actividad del cerebro y estimular su funcionamiento, especialmente la memoria, es mantener hábitos como de lectura, resolver crucigramas o sudokus.