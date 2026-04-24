En Santa Cruz, Villarruel alargó el suspenso sobre su 2027: "Temprano"

En el marco de una agenda de actividades en Santa Cruz, Victoria Villarruel volvió a jugar al misterio sobre si será candidata en las elecciones 2027. La Vicepresidenta fue escoltada en su visita por los dos senadores nacionales por la provincia patagónica, quienes están lanzados como potenciales candidatos locales para el año que viene.

"No lo sé porque todavía es muy temprano para afirmar algo así", respondió la titular del Senado cuando le preguntaron los medios locales respecto a su potencial candidatura, en su arribo a Caleta Olivia. Villarruel fue escoltada por la senadora de Movere Santa Cruz Natalia Gadano.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Voces que conocen de qué habló la Vicepresidenta en Santa Cruz afirmaron a El Destape que no dio pistas sobre qué hará en el 2027. Como había señalado este medio, el dilema de la titular del Senado era si le apuntaría a la Presidencia o a la gobernación bonaerense.

Villarruel respondió sobre su vínculo con Milei, quien la considera una enemiga. "Nos falta unión, pero para eso tenemos que trabajar todos, no solo algunos. Desde ese punto de vista, estoy haciendo lo que corresponde, como presidente del Senado, la casa de las Provincias, que es recorrer el país y es lo que quiero dejar como mensaje. Las desaveniencias con el Presidente se tendrán que resolver en las instancias y la privacidad que corresponda", respondió la titular del Senado.

Según comentaron a El Destape fuentes del entorno de la Vice, Villarruel recorrerá la provincia de Santa Cruz "para conocer sus problemáticas, la producción, el turismo y lo hará, en gran parte, recorriendo muchos kilómetros por vía terrestre" y se reunirá con representantes del sector productivo, con actores y representantes de los gremios y con autoridades locales y provinciales.

También visitará autoridades locales en Perito Moreno, Los Antiguos y Las Heras; en esta última ciudad, Villarruel participó de una reunión con dirigentes de la zona sur de Santa Cruz en la que estuvo el intendente Antonio Carambia, el senador nacional José María Carambia y Gadano. Villarruel señaló allí que tuvo un diálogo con el gobernador Claudio Vidal. Ni desde el entorno de la Vice ni del mandatario santacruceño pudieron confirmar que vaya a ver un cónclave entre ambos.

La Vice llegó a Santa Cruz en la semana en la que José María Carambia anunció que iba a ser candidato a gobernador y Gadano hará lo propio con la intendencia de Caleta Olivia. En su rueda de prensa, a Villarruel le comentaron de esta postulación. "Así es y por eso vengo a acompañarla", respondió. Fuentes con asiento en la provincia patagónica señalaron que la Vice se limitó a felicitar a los potenciales candidatos.

José María Carambia y Natalia Gadano

Vidal compitió en las últimas elecciones legislativas nacionales con pack de gobernadores de Provincias Unidas y no pudo colar ningún diputado. Las candidaturas de Carambia y Gadano explicitan la ruptura con el gobernador. Los votos de los senadores a veces tienen relación con el vínculo entre gobernación y la Casa Rosada. Si bien en algunas oportunidades acompañaron a La Libertad Avanza, expresaron su fastidio - en el recinto y votaciones- con la gestión Milei y su desfinanciamiento a la infraestructura provincial.

"Me alegro que se esté preparando porque en gran parte de la provincia no lo conocen", le espetó en declaraciones al sitio El Caletense el diputado nacional de Por Santa Cruz José Luís Garrido, el único representante que le queda en el Congreso al gobierno santacruceño.