Paritarias ATE y UPCN en abril 2026: cómo están las negociaciones

Quejas de ATE por los bajos salarios

Las paritarias de los trabajadores estatales nacionales atraviesan en abril de 2026 un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Mientras una parte sindical aceptó la propuesta oficial, otro sector la rechazó por considerarla insuficiente frente a la inflación. El conflicto se da en medio de la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos meses y con reclamos crecientes por una reapertura de la discusión salarial.

Estatales: qué aumento propuso el Gobierno hasta mayo de 2026

La oferta salarial oficial para el primer semestre de 2026 contempló incrementos mensuales acumulativos sobre los salarios estatales nacionales:

Enero: 2,5%

2,5% Febrero: 2,2%

2,2% Marzo: 2,0%

2,0% Abril: 1,7%

1,7% Mayo: 1,5% más un bono de $40.000

Este esquema impacta sobre trabajadores permanentes y transitorios de la Administración Pública Nacional.

Qué pasó entre ATE y UPCN

La negociación dejó expuesta la diferencia entre los dos gremios principales del sector público. UPCN aceptó la propuesta salarial oficial y avaló el entendimiento con el Ejecutivo. ATE, en cambio, rechazó el acuerdo al sostener que las subas quedaron por debajo del ritmo inflacionario y no recompusieron la pérdida salarial acumulada. Finalmente, el Gobierno avanzó con la formalización del aumento mediante decreto, aplicándolo de manera general para toda la administración pública nacional. Desde ATE cuestionan que los incrementos no alcanzan para recuperar ingresos y denuncian un deterioro sostenido del salario estatal.

Además del reclamo paritario, el sindicato sumó protestas por conflictos laborales en distintas dependencias públicas, entre ellas despidos y reducción de estructuras en organismos nacionales.

Salarios confirmados en abril y mayo

Cómo quedan los salarios en abril 2026

Con la suba del 1,7% correspondiente a abril, los haberes estatales incorporan una nueva actualización dentro del esquema mensual vigente. También continúan vigentes distintos adicionales salariales, suplementos y componentes específicos según área, función y escalafón. En mayo, además, está prevista una suma fija extraordinaria de $40.000, aunque desde ATE insisten en que ese refuerzo no resuelve el atraso estructural de los salarios.

En el marco del paro nacional impulsado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la secretaria adjunta del gremio, Mercedes Cabezas, alertó sobre el impacto del ajuste en la administración pública y aseguró que el desmantelamiento de áreas estratégicas “pone en riesgo la vida de la población”.

Las quejas salariales se multiplican

“Es una jornada importante que comenzó con el bloqueo de los aeropuertos de El Calafate y Bariloche, y continuó con asambleas y conferencias en Aeroparque y en el INTI”, sostuvo Cabezas en declaraciones al programa Lo viejo funciona, conducido por Diego Brancatelli. La dirigente explicó que la protesta responde a una ola de despidos y recortes en organismos clave del Estado. “Estamos registrando cerca de 150 despidos en el Servicio Meteorológico Nacional y sabemos que hay al menos otros 250 en carpeta. También se mencionan 700 cesantías vinculadas al abandono de más de 100 programas en el INTI”, denunció.