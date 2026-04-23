Paritarias ATE: cuál es el conflicto y escala salarial actualizada en abril 2026

Reclamos de los estatales por la caída del salario

La discusión salarial en el sector público nacional volvió a tensarse en abril de 2026. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió un paro nacional con movilización en reclamo por la reapertura de paritarias, en medio de fuertes críticas al esquema de aumentos otorgado por el Gobierno para la administración pública.

El conflicto se da en un contexto donde los empleados estatales recibieron nuevas subas salariales durante el primer cuatrimestre, aunque desde el sindicato sostienen que esos incrementos quedaron por debajo de la inflación y no alcanzan para recomponer el poder adquisitivo perdido.

Por qué ATE reclama reabrir paritarias

La medida de fuerza fue definida por el Consejo Directivo Nacional del gremio, que reúne representantes de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Desde ATE cuestionan que los aumentos pactados para el período junio 2025-mayo 2026 no lograron acompañar la suba de precios. Según el sindicato, los salarios del sector público nacional continúan deteriorándose y acumulan una fuerte pérdida real.

El secretario general Rodolfo Aguiar reclamó una convocatoria inmediata a nuevas negociaciones salariales y advirtió sobre un escenario de creciente conflictividad si no hay respuestas oficiales. Además del reclamo salarial, el gremio también rechaza posibles recortes en organismos estatales, reducción de estructuras y eventuales despidos.

Salarios de mayo de los estatales

Cuánto aumentaron los estatales en 2026

El Gobierno Nacional oficializó nuevos incrementos mensuales para los empleados públicos a través del Decreto 206/2026.

El esquema vigente contempla:

Enero: 2,5%

Febrero: 2,2%

Marzo: 2%

Abril: 1,7%

Mayo: 1,5% (previsto)

También se confirmó una suma fija extraordinaria de $40.000 a pagarse por única vez en mayo. Los haberes del sector público varían según categoría, organismo, función y adicionales específicos. Sin embargo, el nuevo esquema impacta sobre toda la estructura estatal nacional.

Cuánto cobran los empleados de ATE

Salarios ATE: valores de referencia en abril 2026

Concepto Monto abril 2026 Servicios extraordinarios (tope referencial) $836.000 aprox. Hora cátedra administración central $8.143 Cargo bedel (ISER) $111.212

Sector salud: residentes

Cargo Monto proyectado mayo 2026 Jefe de residentes $1.585.814 Residente de primer año $1.202.555

Becas para residentes

Cargo Monto proyectado mayo 2026 Jefe de residentes $506.700 Residente de primer año $380.715

Desde el sindicato sostienen que, pese a los incrementos mensuales, los ingresos estatales siguen corriendo detrás de la inflación. También remarcan que muchos trabajadores dependen de adicionales, suplementos y horas extras para alcanzar salarios más altos. El gremio afirma que la pérdida acumulada durante los últimos años impactó en el consumo y en el endeudamiento de los hogares estatales.

La próxima instancia será clave porque en mayo está previsto un nuevo aumento del 1,5% y el pago del bono extraordinario de $40.000. Sin embargo, ATE insiste en reabrir la negociación antes de cerrar el período paritario vigente.

La puja entre el Gobierno y ATE combina dos ejes centrales: salarios e intento de reorganización del Estado. Mientras el Ejecutivo sostiene aumentos mensuales moderados, el gremio exige una recomposición más fuerte para recuperar ingresos. Con ese telón de fondo, abril cerró con tensión creciente y mayo aparece como un mes decisivo para las paritarias estatales. Si no hay convocatoria oficial, el conflicto podría escalar con nuevas medidas de fuerza, protestas sectoriales y reclamos coordinados con otros sindicatos.