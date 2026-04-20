Paro nacional de ATE del martes 21 de abril 2026: a qué hora es la medida de fuerza y qué servicios se ven afectados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó un paro nacional y movilización hacia Aeroparque Jorge Newbery este martes 21 de abril. La medida de fuerza es en rechazo al "ajuste" en el sector público y busca la reapertura de paritarias y una recomposición salarial de emergencia. ¿Qué servicios se verán afectados a lo largo de la jornada?

Paro nacional: qué servicios no funcionarán este martes 21 de abril 2026

El paro nacional durará 24 horas y se sumarán los trabajadores aéreos nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). En concreto, la medida de fuerza afectará a los vuelos aerocomerciales y podrían registrarse demoras o cancelaciones desde las 00 hs del martes, cuando comience el cese de actividades.

Además, el paro podría afectar a otros organismos de la administración pública, pero dependerá de cada provincia. Según informaron desde el gremio, "serán las conducciones locales quienes definan las acciones a desarrollar".

En CABA la movilización será hacia el Aeroparque Jorge Newbery

En el caso de Capital Federal, se realizará una movilización hacia Aeroparque. La concentración comenzará a las 11 hs en Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero), en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery. Además, ATE espera que las protestas se multipliquen en todos los organismos estatales con asambleas, radios abiertas, ruidazos, entre otras acciones.

El atraso salarial de los trabajadores estatales: la razón detrás del paro nacional de ATE

La medida de fuerza se enmarca en los reclamos por la situación que atraviesa la ANAC, frente a la crisis salarial y los recortes del sector. "El organismo público enfrenta un cuadro crítico marcado por una pérdida salarial que ya alcanza el 65% del poder adquisitivo, sumado a amenazas de despidos y al incumplimiento de acuerdos previos con la Secretaría de Transporte", remarcó Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC.

Sobre la decisión de convocar a un paro nacional y movilización, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, explicó: "El Gobierno hasta aquí no dio una sola señal que permita pensar que se van a reabrir las paritarias. Está claro que no existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación salarial". "Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza”, remarcó.

El paro nacional de ATE comenzará el martes a las 00 hs y durará 24 horas

El paro de este martes se definió el pasado 9 de abril durante una reunión del Consejo Directivo Nacional de ATE, con participación de los 24 secretarios generales de las provincias. Sobre la situación, Aguiar advirtió: “El presidente pide paciencia, pero paciencia no hay. La paciencia se terminó. El Gobierno se consumió todo el saldo que tenía a favor. Además, pretenden avanzar con más despidos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar y será su exclusiva responsabilidad”.