De La Fuente parte del sentimiento de familia, la fe y un largo camino desde el "¿Luis de la qué?"

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Entrenamiento en España - Centro de Entrenamiento las Rozas, Las Rozas, España - 31 de mayo de 2026. El entrenador de España, Luis de la Fuente

Luis de ​la Fuente, el seleccionador español, de 64 años, parece un hombre que ha hecho las paces con el caos del fútbol.

Amable, cordial, sonriente y armado con la serena certeza de quien lleva más de una década construyendo ‌su equipo pieza a pieza, se dirige al ‌Mundial con una selección que muchos consideran la favorita.

De la Fuente, que habló con Reuters antes de viajar a Norteamérica, dijo que el secreto del ascenso de los campeones de Europa era algo más que una estrategia táctica clara, un discurso motivador o el genio de un solo hombre, sino algo más sencillo y cálido.

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"Hace algún tiempo, empezamos a hacer fuerte una palabra que nos dio mucha seguridad, mucha confianza, mucha fortaleza, que era (...) 'familia'", dijo, y añadió que quería que el equipo fuera una familia.

"Desde el primer futbolista hasta el primer trabajador de otro departamento, trabajamos todos con esa idea, y eso me hace ​sentir muy tranquilo, muy sereno, muy confiado", señala, ⁠y añadió que esa tranquilidad viene reforzada por sentirse en buena compañía.

La palabra "familia" se ha convertido en la columna ‌vertebral de su selección española: un grupo unido no solo por el talento, sino por años ⁠de vestuarios compartidos, torneos juveniles, decepciones, trofeos y confianza.

EL LARGO E INUSUAL ⁠CAMINO DE DE LA FUENTE HACIA LA CIMA

Ha sido un camino largo e inusual hacia la cima para De la Fuente, un exlateral muy trabajador que se hizo un nombre en País Vasco con el Athletic de Bilbao y construyó su ⁠carrera como entrenador en gran parte lejos de los focos del fútbol de clubes, pasando una década en ​el sistema de cantera de España.

Cuando fue nombrado seleccionador de España hace más de tres ‌años, algunos medios de comunicación se burlaron de él preguntando: "¿Luis ‌de la quién?". Muchos lo veían como un hombre de federación discreto, ordenado y diligente, pero carente del ⁠glamur que suele exigirse en un puesto así.

Su respuesta ha sido contundente: la gloria en la Liga de Naciones en 2023, la Eurocopa en 2024 y una selección española que llegue al Mundial con la confianza de un equipo que sabe exactamente quién es.

Católico practicante que se esfuerza por vivir de acuerdo con su fe, De la Fuente afirmó que no tenía ​ningún interés en ajustar ‌cuentas.

"El tiempo te da y te quita razones, y te pone en tu sitio. Yo sabía lo que tenía que hacer", dijo.

"Yo no soy vengativo y creo que cada uno debe hacer reflexión de lo que ha podido decir o hacer y ponerlo en valor en este momento."

De la Fuente aseguró que sigue siendo la misma persona que hace tres años y medio, que va tranquilo por la calle e incluso frecuenta ⁠los mismos restaurantes y cafeterías de entonces. "No me ha cambiado nada", dijo.

LA MAYOR VENTAJA DE DE LA FUENTE

Si otros necesitaban convencerse, sus jugadores no. La mayor ventaja de De la Fuente se consideró en su día una debilidad: ascendió paso a paso y se llevó consigo a muchos de esta generación.

Mikel Merino jugó a sus órdenes en dos finales consecutivas del Campeonato de Europa Sub-21 contra Alemania, que perdieron en 2017, pero ganaron dos años después. Mikel Oyarzabal, Dani Olmo y Fabián Ruiz también formaron parte de ese éxito de 2019 y se proclamaron campeones de Europa absolutos.

El primer título internacional de Merino con De la Fuente llegó incluso antes, ‌en 2015, cuando jugó junto a Rodri y el portero Unai Simón en la victoria de España por 2-0 sobre Rusia en la final del Campeonato de Europa Sub-19 en Grecia.

Desde esas figuras más veteranas hasta Pedri, Martín Zubimendi y Marc Cucurella, jugadores que formaron parte de la campaña olímpica de España que se alzó con la medalla de plata en Tokio, De la Fuente cuenta con una plantilla que a menudo parece entenderle antes de que termine una frase.

"Nuestra relación trasciende lo puramente profesional", afirmó.

"Con Rodrigo ‌nos conocemos desde hace más de 10 años, desde el año 2015. Llevamos viviendo muchas cosas juntos."

"Estoy seguro de que no ha habido en su vida, en sus vidas —en la de todos—, ni un solo entrenador que les haya podido decir las cosas como yo ‌se las he dicho. Yo te ⁠lo garantizo".

Para De la Fuente, esa cercanía no es solo sentimental, sino que les da una ventaja. Afirma que, cuando alguien habla desde la honestidad y la integridad y siempre pensando en el ​interés de todos, como él dice que hace, ya se tiene mucho ganado.

Su trabajo consistirá, en primer lugar, en superar al debutante Cabo Verde, además de Arabia Saudita y Uruguay, en el Grupo H, en su intento por conquistar el segundo título mundial del país tras el triunfo de 2010.

Con información de Reuters