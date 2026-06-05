El gobierno de Javier Milei cierra la semana con luz verde a la avanzada sobre el sistema judicial liderada por el clan Mahiques. Con la abstención de Patricia Bullrich, pero tras una negociación que habilitó su tratamiento en el recinto, el Senado aprobó este jueves 74 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos impulsados por el Poder Ejecutivo. El peronismo aportó los dos tercios necesarios para habilitar la votación y luego acompañó la mayoría de las designaciones, entre ellas la de Michelli, que el Gobieno había intentado retirar del temario. La jornada legislativa consolidó el avance de sectores de la corporación judicial en los tribunales federales y dejó al descubierto tensiones dentro del oficialismo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei avanza sobre la Justicia, pero los pliegos expusieron la interna con Bullrich
A pensar de que el Senado aprobó a los 74 magistrados propuestos por el Ejecutivo, el oficialismo no pudo ocultar su interna a cielo abierto.
Hace 1 hora
La IA pone en duda el plan de Milei para desregular la IA: "Riesgos reales"
La IA dio un ambiguo pronóstico sobre la propuesta de Javier Milei y su sueño de convertir a la Argentina en un paraíso artificial donde se radiquen empresas "sin humanos"
El presidente Javier Milei escribió en un medio británico un artículo en el que dio detalles de su plan para convertir a la Argentina en un territorio fértil para que se multipliquen las empresas administradas por Inteligencia Artificial y con nula regulación del Estado. El Destape analizó su propuesta con uno de los software de IA más famosos, que alertó por "los riesgos reales" de una desregulación total y deslizó la posibilidad de "fraude, daños económicos, discriminación automatizada, seguridad informática o decisiones autónomas con consecuencias materiales".
Hace 1 hora
El dilema del peronismo: ¿cómo se revierte el ajuste de Milei?
Varios referentes económicos del peronismo analizaron con El Destape cómo podría un futuro gobierno salir de la profunda crisis económica a la que sumió al país Milei y recuperar una senda de desarrollo.
Desde que asumió, Javier Milei ejecutó una reducción de alrededor del 30% del gasto del Estado nacional, el mayor ajuste de la historia argentina, equivalente a 10 puntos del PBI. El recorte implicó, entre otras cosas, la eliminación de la obra pública, la cancelación de programas como Remediar y Volver al Trabajo, y la poda en términos reales de más del 10% de las jubilaciones y del 35% de los salarios públicos, entre ellos los de docentes universitarios.
Hace 1 hora
Con respaldo transversal, la corporación judicial liderada por Mahiques copa tribunales
El Senado aprobó 74 pliegos de jueces, fiscales y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo, entre los que se destacan el del hijo del presidente de la Corte y el de la esposa del juez que tiene el caso $LIBRA. Es el primer capítulo de una avanzada que apunta a reconvertir el Poder Judicial y que el próximo miércoles tendrá novedades en la renovación de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa todo lo que sucede en Comodoro Py.
La corporación judicial, encabezada por la familia Mahiques, logró un apoyo transversal en el Senado y avanzó con el “copamiento” de los tribunales. Este último jueves, la Cámara alta aprobó 74 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos propuestos por el Poder Ejecutivo, entre los que se destacan el del hijo del presidente de la Corte y el de la esposa del juez que tiene el caso $LIBRA. Se trató del primer capítulo de una avanzada que apunta a una reconversión del tercer poder del Estado con más designaciones –este jueves ingresaron nuevos pliegos a la comisión de Acuerdos- e incluye la reestructuración de Comodoro Py, que el próximo miércoles tendrá novedades en el Consejo de la Magistratura con la aprobación de la terna para renovar la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de los tribunales de Retiro.
Hace 12 horas
Mahiques celebra una nueva derrota sobre el sector de Caputo en la Justicia
Los 74 pliegos judiciales aprobados por el Senado implican un triunfo para el ministro de Justicia frente a la interna abierta por Patricia Bullrich pero también contra el tándem que integran el mega asesor Santiago Caputo y el procurador del tesoro Sebastián Amerio que buscan entorpecerle sus planes en terreno judicial.
Hace 12 horas
Para el examen de residencias de PBA se presentaron cuatro veces más aspirantes
Son 7382 inscriptos (392% más); en CABA habrá 8600 postulantes; los desafíos que plantea la eliminación de la prueba única nacional
Hace 15 horas
La CGT y las CTA denunciaron a Milei ante la OIT y crece la amenaza de un nuevo paro
Las centrales sindicales llevaron sus reclamos contra el Gobierno de Javier Milei a la OIT en Ginebra y cuestionaron la reforma laboral. La CGT advirtió que no descarta nuevas medidas de fuerza.
Gentileza: CTA
Hace 15 horas
Deudas impagables: 3 de cada 10 están en mora con billeteras virtuales y financieras
La cartera irregular de los proveedores no financieros de crédito llegó al 26,9% en febrero y casi duplicó el nivel observado seis meses antes, según informó oficialmente el Banco Central.
Hace 16 horas
Bullrich se abstuvo pero impulsó la votación: se aprobó el pliego de Michelli y otros 73
El peronismo facilitó los dos tercios para que entren los nuevos pliegos y luego, en la votación, rechazó dos y acompañó al resto. Tras un cuarto intermedio, se acordó la incorporación al temario de la sesión de la Cámara Alta la designación de la jueza, que el Gobierno había querido bajar.
Hace 16 horas
Lácteos y huevos acumularon un alza de casi 4% en las últimas cuatro semanas
El rubro explicó una parte significativa de la variación de los precios junto con las carnes, en un contexto de leve desaceleración de precios de los alimentos en el inicio de junio, según la consultora LCG. De todos modos, los aumentos en servicios compensarán el número final de inflación del mes.
Hace 16 horas
El Gobierno demonizó la lucha del Garrahan que consiguió aumentos: "No querían dar nada"
La Casa Rosada difundió un provocador video en el que el director del Garrahan y cinco trabajadores no identificados criticaron los paros y la movilización de la sociedad en contra del desfinanciamiento del principal pediátrico del país. La respuesta de los que protagonizaron el conflicto, que terminó con una victoria: un aumento de 61% y un bono de $450 mil durante el año pasado.
Hace 17 horas
Un economista muy cercano a Milei anticipó la próxima corrida cambiaria
Un economista de estrecho vínculo con el oficialismo anticipó los movimientos que prepara el equipo económico con la divisa antes de las elecciones.
Hace 17 horas
La desocupación crece como preocupación y el 74% de los desempleados no apoya a Milei
Una encuesta nacional reveló que la desocupación -al igual que la inflación y la pobreza- ya aparece entre las principales preocupaciones de los argentinos y golpea fuerte la imagen de Javier Milei.
Hace 18 horas
CAME pidió suspender multas y embargos a pymes a la espera de la Ley de Inocencia Fiscal
El planteo incluye un plan de pagos de hasta 48 cuotas y busca que las pequeñas y medianas empresas no queden afuera de un esquema que, según el sector, podría beneficiar a grandes evasores mientras las firmas de menor tamaño enfrentan caída del consumo y restricciones financieras.
Hace 18 horas
Ranking de paritarias 2026: así le fue a UOM, Comercio, ATE, Sanidad y todos los gremios
Mientras algunos sindicatos consiguieron recomposiciones que superaron la evolución de los precios durante el primer y el segundo trimestre, otros acumularon incrementos por debajo de la inflación.