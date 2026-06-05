Milei avanza sobre la Justicia, pero los pliegos expusieron la interna con Bullrich

La corporación judicial, encabezada por la familia Mahiques, logró un apoyo transversal en el Senado y avanzó con el “copamiento” de los tribunales. Este último jueves, la Cámara alta aprobó 74 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos propuestos por el Poder Ejecutivo, entre los que se destacan el del hijo del presidente de la Corte y el de la esposa del juez que tiene el caso $LIBRA. Se trató del primer capítulo de una avanzada que apunta a una reconversión del tercer poder del Estado con más designaciones –este jueves ingresaron nuevos pliegos a la comisión de Acuerdos- e incluye la reestructuración de Comodoro Py, que el próximo miércoles tendrá novedades en el Consejo de la Magistratura con la aprobación de la terna para renovar la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de los tribunales de Retiro.