Zelenski invita a Putin en una carta abierta a entablar conversaciones para poner fin a la guerra

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una rueda de prensa conjunta con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras las conversaciones, durante el ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania

El ​presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, publicó el jueves una carta abierta dirigida al presidente ruso, Vladimir Putin, en la que propone ‌que ambos líderes se reúnan ‌para acordar el fin de más de cuatro años de guerra, y en la que advierte que, de lo contrario, Kiev estaba dispuesta a seguir luchando.

En su carta, que según la oficina del presidente se había enviado a otros países, entre ellos Estados Unidos, Zelenski dijo que la mayoría de los rusos se habían ​cansado de los ataques ⁠con misiles y drones ucranianos, de la inflación y de ‌la escasez de combustible, y estaban preparados para la ⁠paz.

Zelenski señaló que, dado que Estados ⁠Unidos se encuentra centrado en el conflicto en Irán, "sería un error limitarse a esperar a que la guerra en Europa vuelva a ser ⁠el centro de su atención".

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Y el camino hacia la paz, ​dijo, tenía que comenzar en el frente: "la línea ‌desde la que debe partir ‌la diplomacia". Ucrania, dijo Zelenski, abogaba por "un alto el fuego total mientras duren ⁠las negociaciones. Es la práctica habitual".

Afirmó que Estados Unidos "tiene la capacidad de supervisar un alto el fuego a lo largo de la línea donde cesen las hostilidades".

Zelenski propuso fijar una fecha clara para ​una reunión ‌y señaló que varios países habían "acogido tradicionalmente a líderes para resolver cuestiones de guerra y paz", citando a Suiza, Turquía y los países del mundo árabe.

"No tenga miedo de emprender el camino para salir de esta guerra. Eso es lo ⁠principal que se le pide ahora", escribió Zelenski.

"Ucrania propone poner fin a esta guerra mediante un diálogo directo entre nosotros y usted. Propongo una reunión (...). Si no llega personalmente a la conclusión de que es hora de poner fin a esta guerra, Ucrania seguirá luchando por su existencia".

Y la continuación de la guerra, apuntó Zelenski, podría amenazar la posición personal de ‌Putin.

"Es un hecho de la historia rusa que usted conoce bien: cuando Rusia se cansa, llega el cambio".

En Moscú, el Kremlin dijo que había visto la carta de Zelenski y que se informaría a Putin al respecto.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiha, escribió en ‌la red social X que la carta también se enviaría oficialmente por vía diplomática.

Sibiha describió la carta como "una propuesta seria y significativa para poner ‌fin a la ⁠guerra (...) con pasos claros y factibles y una invitación a una reunión personal".

"Esperamos una respuesta significativa a esta ​propuesta. Es hora de poner fin a esta guerra. Es hora de elegir la paz."

Con información de Reuters